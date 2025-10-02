Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказа

Қазақ тіліне аудару

В Сенате Казахстана рассмотрели вопрос, связанный с выездом граждан на постоянное место жительства за границу. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха подробно объяснил, в каких случаях казахстанцам могут отказать в получении разрешения и как меняется динамика миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Кто может столкнуться с ограничением на выезд

По словам Лепехи, государство имеет законные основания для отказа в выезде на ПМЖ. Основные причины:

наличие невыполненных финансовых обязательств перед организациями или частными лицами;

административные запреты, наложенные в рамках законодательства;

другие правовые ограничения, препятствующие пересечению границы.

Таким образом, гражданин, имеющий долги или находящийся под действием административных мер, не сможет оформить выезд на постоянное проживание за рубеж.

Сколько казахстанцев покидают страну

С начала 2025 года разрешение на выезд на ПМЖ получили 4 147 граждан Казахстана. Однако не всем удалось реализовать свои планы:

213 человек получили отказ,

31 гражданин самостоятельно отказался от выезда,

3 человека после получения разрешения вернулись обратно.

Эти данные, по словам вице-министра, отражают общий тренд на снижение числа уезжающих.

Куда чаще всего эмигрируют

Среди направлений, которые выбирают казахстанцы для постоянного проживания, лидируют ближайшие страны и государства с большой диаспорой выходцев из Казахстана:

Россия — 2 872 человека,

Германия — 485 человек,

Кыргызстан — 278 человек.

Лепеха отметил, что наибольшую активность проявляют граждане среднего возраста, чаще всего в возрасте от 30 до 45 лет.

Возрастная структура уезжающих

Среди эмигрировавших на ПМЖ в 2025 году:

1 400 человек — от 30 до 45 лет,

1 130 человек — старше 45 лет,

825 несовершеннолетних выехали вместе с родителями.

Таким образом, основную часть миграционного потока составляют взрослые граждане трудоспособного возраста, тогда как молодежь и пожилые люди уезжают реже.

Динамика миграции: снижение темпов

Игорь Лепеха подчеркнул, что в сравнении с предыдущими годами число уезжающих снижается. Для примера, в 2020 году количество граждан, выехавших за границу на ПМЖ, составляло почти 30 тысяч человек. Сейчас показатель снизился в несколько раз, что, по оценке МВД, является положительной тенденцией.