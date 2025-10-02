18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 10:56

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказа

Новости Казахстана 0 98 775

В Сенате Казахстана рассмотрели вопрос, связанный с выездом граждан на постоянное место жительства за границу. Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха подробно объяснил, в каких случаях казахстанцам могут отказать в получении разрешения и как меняется динамика миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто может столкнуться с ограничением на выезд

По словам Лепехи, государство имеет законные основания для отказа в выезде на ПМЖ. Основные причины:

  • наличие невыполненных финансовых обязательств перед организациями или частными лицами;

  • административные запреты, наложенные в рамках законодательства;

  • другие правовые ограничения, препятствующие пересечению границы.

Таким образом, гражданин, имеющий долги или находящийся под действием административных мер, не сможет оформить выезд на постоянное проживание за рубеж.

Сколько казахстанцев покидают страну

С начала 2025 года разрешение на выезд на ПМЖ получили 4 147 граждан Казахстана. Однако не всем удалось реализовать свои планы:

  • 213 человек получили отказ,

  • 31 гражданин самостоятельно отказался от выезда,

  • 3 человека после получения разрешения вернулись обратно.

Эти данные, по словам вице-министра, отражают общий тренд на снижение числа уезжающих.

Куда чаще всего эмигрируют

Среди направлений, которые выбирают казахстанцы для постоянного проживания, лидируют ближайшие страны и государства с большой диаспорой выходцев из Казахстана:

  • Россия — 2 872 человека,

  • Германия — 485 человек,

  • Кыргызстан — 278 человек.

Лепеха отметил, что наибольшую активность проявляют граждане среднего возраста, чаще всего в возрасте от 30 до 45 лет.

Возрастная структура уезжающих

Среди эмигрировавших на ПМЖ в 2025 году:

  • 1 400 человек — от 30 до 45 лет,

  • 1 130 человек — старше 45 лет,

  • 825 несовершеннолетних выехали вместе с родителями.

Таким образом, основную часть миграционного потока составляют взрослые граждане трудоспособного возраста, тогда как молодежь и пожилые люди уезжают реже.

Динамика миграции: снижение темпов

Игорь Лепеха подчеркнул, что в сравнении с предыдущими годами число уезжающих снижается. Для примера, в 2020 году количество граждан, выехавших за границу на ПМЖ, составляло почти 30 тысяч человек. Сейчас показатель снизился в несколько раз, что, по оценке МВД, является положительной тенденцией.

135
290
79
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?