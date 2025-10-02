Цены зашкаливают: какие зарубежные товары стали роскошью для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Импортируемые продукты и товары в Казахстане демонстрируют устойчивый рост цен. По данным Бюро национальной статистики, в июле 2025 года зарубежные товары стали дороже в среднем на 10% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: caliber.az

Цены на товары из стран СНГ

Рост цен коснулся как продукции из стран СНГ, так и из других государств:

Товары из стран СНГ подорожали на 16% .

Товары из остальных зарубежных стран выросли в цене на 6,7%.

Продовольственные товары: кто дорожает больше всего

Особенно ощутимо выросли цены на ряд продуктов питания:

Подсолнечное и сафлоровое масло – +50%

Шоколад – +50%

Овощи – +32,8%

Мучные кондитерские изделия – +30,3%

Молочные продукты и яйца – +26%

Колбасные изделия – +25,5%

Маргарин – +23,7%

Сахар – +23%

Яблоки и груши – +19,5%

Рыба и морепродукты – +18,4%

Напитки – +18%

Мясо и субпродукты – +9,8%

Чай – +10%

Непродовольственные товары тоже дорожают

Цены на импортные непродовольственные товары также показали значительный рост:

Взрывчатые вещества, пиротехника и спички – +30,6%

Удобрения – +25,4%

Чистящие и моющие средства – +23,5%

Древесина – +22%

Краски, лаки и шпатлевка – +21,4%

Продукты переработки нефти – +20,4%

Керамические изделия – +17,4%

Духи и туалетная вода – +14,5%

Локомотивы – +14,5%

Фармацевтическая продукция – +11,8%

Обувь и головные уборы – +10,8%

Табачные изделия и их заменители – +10%

Фотоаппараты, видеокамеры, медицинское оборудование и часы – +9%

Текстиль и одежда – +7,5%

Итоги

Рост цен затрагивает практически все категории импортной продукции, от продуктов питания до промышленного оборудования. Основные драйверы подорожания – товары из СНГ и продукты с высокой зависимостью от импорта.