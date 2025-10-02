Цены зашкаливают: какие зарубежные товары стали роскошью для казахстанцев

Импортируемые продукты и товары в Казахстане демонстрируют устойчивый рост цен. По данным Бюро национальной статистики, в июле 2025 года зарубежные товары стали дороже в среднем на 10% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Рост цен коснулся как продукции из стран СНГ, так и из других государств:
Товары из стран СНГ подорожали на 16%.
Товары из остальных зарубежных стран выросли в цене на 6,7%.
Особенно ощутимо выросли цены на ряд продуктов питания:
Подсолнечное и сафлоровое масло – +50%
Шоколад – +50%
Овощи – +32,8%
Мучные кондитерские изделия – +30,3%
Молочные продукты и яйца – +26%
Колбасные изделия – +25,5%
Маргарин – +23,7%
Сахар – +23%
Яблоки и груши – +19,5%
Рыба и морепродукты – +18,4%
Напитки – +18%
Мясо и субпродукты – +9,8%
Чай – +10%
Цены на импортные непродовольственные товары также показали значительный рост:
Взрывчатые вещества, пиротехника и спички – +30,6%
Удобрения – +25,4%
Чистящие и моющие средства – +23,5%
Древесина – +22%
Краски, лаки и шпатлевка – +21,4%
Продукты переработки нефти – +20,4%
Керамические изделия – +17,4%
Духи и туалетная вода – +14,5%
Локомотивы – +14,5%
Фармацевтическая продукция – +11,8%
Обувь и головные уборы – +10,8%
Табачные изделия и их заменители – +10%
Фотоаппараты, видеокамеры, медицинское оборудование и часы – +9%
Текстиль и одежда – +7,5%
Рост цен затрагивает практически все категории импортной продукции, от продуктов питания до промышленного оборудования. Основные драйверы подорожания – товары из СНГ и продукты с высокой зависимостью от импорта.
