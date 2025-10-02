18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
02.10.2025, 16:06

Цены зашкаливают: какие зарубежные товары стали роскошью для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 198

Импортируемые продукты и товары в Казахстане демонстрируют устойчивый рост цен. По данным Бюро национальной статистики, в июле 2025 года зарубежные товары стали дороже в среднем на 10% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: caliber.az
Фото: caliber.az

Цены на товары из стран СНГ

Рост цен коснулся как продукции из стран СНГ, так и из других государств:

  • Товары из стран СНГ подорожали на 16%.

  • Товары из остальных зарубежных стран выросли в цене на 6,7%.

Продовольственные товары: кто дорожает больше всего

Особенно ощутимо выросли цены на ряд продуктов питания:

  • Подсолнечное и сафлоровое масло – +50%

  • Шоколад – +50%

  • Овощи – +32,8%

  • Мучные кондитерские изделия – +30,3%

  • Молочные продукты и яйца – +26%

  • Колбасные изделия – +25,5%

  • Маргарин – +23,7%

  • Сахар – +23%

  • Яблоки и груши – +19,5%

  • Рыба и морепродукты – +18,4%

  • Напитки – +18%

  • Мясо и субпродукты – +9,8%

  • Чай – +10%

Непродовольственные товары тоже дорожают

Цены на импортные непродовольственные товары также показали значительный рост:

  • Взрывчатые вещества, пиротехника и спички – +30,6%

  • Удобрения – +25,4%

  • Чистящие и моющие средства – +23,5%

  • Древесина – +22%

  • Краски, лаки и шпатлевка – +21,4%

  • Продукты переработки нефти – +20,4%

  • Керамические изделия – +17,4%

  • Духи и туалетная вода – +14,5%

  • Локомотивы – +14,5%

  • Фармацевтическая продукция – +11,8%

  • Обувь и головные уборы – +10,8%

  • Табачные изделия и их заменители – +10%

  • Фотоаппараты, видеокамеры, медицинское оборудование и часы – +9%

  • Текстиль и одежда – +7,5%

Итоги

Рост цен затрагивает практически все категории импортной продукции, от продуктов питания до промышленного оборудования. Основные драйверы подорожания – товары из СНГ и продукты с высокой зависимостью от импорта.

1
5
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну все прекрасно. Все рады, веселятся и поют краме населения страны.
02.10.2025, 12:36
