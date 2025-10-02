Казахстанец обокрал ресторан в Южной Корее ради возвращения домой

Қазақ тіліне аудару

20-летний гражданин Казахстана совершил кражу в одном из ресторанов Южной Кореи, надеясь использовать вырученные деньги для возвращения на родину. Инцидент произошёл до начала рабочего дня и вызвал оперативное вмешательство полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gyeonggi Daily.

Ан Арам, старший сержант (слева), и Пак Кванмин, сержант. Предоставлено полицией Ансан-данвон

Как произошло преступление

Согласно данным издания, молодой человек, известный как господин А., проник в ресторан через незапертое окно около 09:10 утра. В заведении на тот момент никого не было, и он похитил:

420 000 вон из сейфа на стойке ресторана,

60 000–70 000 вон из ящика для пожертвований на нужды малообеспеченных.

В этот момент в ресторан зашёл его владелец, окликнувший незваного гостя. Тогда А. схватил коробку с пожертвованиями и попытался убежать.

Быстрое задержание полицией

Владельцу ресторана удалось привлечь внимание патрульной машины с сержантами Ан А-Рамом и Пак Гван-Мином. Действуя слаженно:

Один полицейский погнался за подозреваемым,

Второй заблокировал его путь на автомобиле.

В результате господин А. был оперативно задержан на месте преступления.

Мотивы преступления

По информации издания, казахстанец приехал в Южную Корею в 2024 году с целью трудоустройства и работал подёнщиком на строительных объектах. В последние месяцы он оставался без работы и признался, что совершил кражу исключительно для того, чтобы собрать деньги на билет домой в Казахстан.