Менеджеры Wildberries в Казахстане украли товары на десятки миллионов тенге

Сотрудники пункта выдачи заказов маркетплейса Wildberries в Актобе воспользовались сбоем в программном обеспечении и похищали товары на сумму более 29 миллионов тенге, сообщает «Диапазон», сообщает Lada.kz со ссылкой на “ Диапазон ”.

Фото: habr.com

Как работала схема

46-летняя Ботагоз У., менеджер пункта выдачи на центральном проспекте Актобе, обнаружила уязвимость в программе «WB Point». Ошибка позволяла получать товар без оплаты: вместо обычной кнопки «оплатить и выдать» появлялась надпись «выдать».

Ботагоз рассказала о находке своей знакомой и коллеге Сергею К. После этого троица стала систематически забирать товары, используя фейковые аккаунты и сим-карты.

Схема выглядела так:

Менеджеры сканировали QR-код товара под своими логинами.

Искусственно создавали сбой в программе.

Выдавали товар своей сообщнице, которая приходила под видом клиента.

В результате были похищены бытовая химия, канцтовары, одежда, обувь, посуда, бижутерия, строительные инструменты, нижнее бельё, товары для ремонта и даже секс-игрушки. Хищения происходили с августа по ноябрь 2024 года.

Выявление преступления и реакция Wildberries

Факт кражи обнаружила аналитическая служба маркетплейса. После обращения в полицию было заведено уголовное дело. Представитель Wildberries в суде подчеркнул:

Выдача товара и списание денег осуществляется через специальную программу, которую регулярно обновляют.

За украденные товары компания возместила ущерб поставщикам.

Часть похищенного изъяли, но продать его невозможно из-за отсутствия штрих-кодов или использования товаров.

Сумма ущерба, подлежащая взысканию с обвиняемых, составила 29 млн 295 тыс. тенге.

Позиция обвиняемых

Ботагоз У. заявила, что никакого сговора не было. Сбой в программе она заметила случайно и сначала брала товары «по мелочи» для проверки. Чтобы обойти лимит выдачи, она использовала несколько сим-карт и создавала фейковые аккаунты. По её словам, коллегам о сбое она не сообщала.

Сергей К. признался, что увидел, как коллега выдавала товар без клиента, и повторил действия, получив, например, бесплатные кроссовки. Общая сумма похищенного им составила почти 4 миллиона тенге. Часть товаров он использовал сам, а автомобильные шины продал.

Третья участница схемы частично признала вину: она покупала сим-карты и создавала фейковые аккаунты по указанию Ботагоз.

Приговор суда

Суд вынес приговор: