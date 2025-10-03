«Нигде нет газа»: Актобе накрыл топливный коллапс

Қазақ тіліне аудару

Актюбинские автолюбители вновь столкнулись с дефицитом сжиженного газа для автомобилей. На большинстве заправок голубое топливо либо отсутствует, либо отпускается строго по талонам, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Almaty.

Кадр из видео

Очереди и километры в поисках газа

Жители города жалуются, что заправиться стало крайне проблематично: приходится стоять часами в очередях или объезжать весь город. На это уходит несколько часов, особенно если заправляться за наличные.

Комментарии водителей:

"Последнюю неделю очереди большие. Везде за газом очередь. Час, два часа иногда бывает. Газа нет в городе".

"Нигде нет газа. Ищем, даже создали чат, куда пишем, на каких заправках можно за наличные заправиться".

"4–5 АЗС объехал, нигде нет. Чисто случайно шестую нашел. В соседней заправке газ по талонам. Здесь сказали — сегодня за наличку. Стою уже 30–40 минут".

Причины дефицита: ремонт заводов и сокращение поставок

Как отметили в сюжете телеканала, дефицит газа связан с плановыми ремонтами сразу на трёх заводах области. В сентябре регион получил меньше топлива, чем обычно:

План поставки: 15 тысяч тонн

Фактически получено: около 10 тысяч тонн

Сокращение поставок стало ключевой причиной увеличения очередей и ограниченного отпуска топлива.

Власти обещают стабилизацию

Местные власти заверяют, что ситуация в ближайшие дни нормализуется.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Салыкбаев сообщил:

Поставки: порядка 539 тонн уже отгружено, из них 335 тонн доставлено автовозами, остальное — железнодорожными вагонами.

Дополнительные меры: совместно с Министерством энергетики выделен дополнительный объем — около 27 вагонов, или 972 тонны.

По словам Салыкбаева, вагоны уже на подходе к станции «Актобе», и вскоре газ станет доступен для автолюбителей.