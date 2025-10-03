«Нигде нет газа»: Актобе накрыл топливный коллапс

Актюбинские автолюбители вновь столкнулись с дефицитом сжиженного газа для автомобилей. На большинстве заправок голубое топливо либо отсутствует, либо отпускается строго по талонам, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Almaty.
Жители города жалуются, что заправиться стало крайне проблематично: приходится стоять часами в очередях или объезжать весь город. На это уходит несколько часов, особенно если заправляться за наличные.
Комментарии водителей:
"Последнюю неделю очереди большие. Везде за газом очередь. Час, два часа иногда бывает. Газа нет в городе".
"Нигде нет газа. Ищем, даже создали чат, куда пишем, на каких заправках можно за наличные заправиться".
"4–5 АЗС объехал, нигде нет. Чисто случайно шестую нашел. В соседней заправке газ по талонам. Здесь сказали — сегодня за наличку. Стою уже 30–40 минут".
Как отметили в сюжете телеканала, дефицит газа связан с плановыми ремонтами сразу на трёх заводах области. В сентябре регион получил меньше топлива, чем обычно:
План поставки: 15 тысяч тонн
Фактически получено: около 10 тысяч тонн
Сокращение поставок стало ключевой причиной увеличения очередей и ограниченного отпуска топлива.
Местные власти заверяют, что ситуация в ближайшие дни нормализуется.
Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Салыкбаев сообщил:
Поставки: порядка 539 тонн уже отгружено, из них 335 тонн доставлено автовозами, остальное — железнодорожными вагонами.
Дополнительные меры: совместно с Министерством энергетики выделен дополнительный объем — около 27 вагонов, или 972 тонны.
По словам Салыкбаева, вагоны уже на подходе к станции «Актобе», и вскоре газ станет доступен для автолюбителей.
