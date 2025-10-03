Казахстан привлёк рекордные $9 млрд в нефтегаз: новые контракты и энергетическая стратегия

Қазақ тіліне аудару

В Астане проходит XVI Евразийский форум KAZENERGY, который собрал свыше 2,5 тысячи делегатов из 50 стран. В мероприятии участвуют представители более 300 компаний — от министров энергетики и руководителей международных организаций до глав крупнейших нефтегазовых корпораций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : ТОО "Kalamkas — Khazar Operating"

Казахстан как стратегический энергетический игрок

Министр энергетики Ерлан Аккенженов подчеркнул, что Казахстан традиционно занимает ключевую позицию в мировой энергетической системе. Страна располагает значительными запасами нефти, газа, угля и возобновляемых источников энергии, а также стабильным инвестиционным климатом, который подтверждает доверие иностранных партнеров.

Новый механизм для инвесторов

Для расширения сотрудничества в сфере геологоразведки и добычи ресурсов Казахстан внедряет Улучшенный модельный контракт. Он предусматривает налоговые и фискальные льготы для зарубежных и отечественных инвесторов. Уже подписанные соглашения в рамках этого механизма оцениваются в более чем 9 миллиардов долларов.

Энергетическая стратегия до 2035 года

Министр напомнил о масштабном плане развития электроэнергетики страны до 2035 года. Согласно документу, предполагается ввод около 26 ГВт новых мощностей, значительная часть которых будет обеспечена за счет проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Модернизация и цифровизация отрасли

Казахстан активно обновляет энергетическую инфраструктуру. В частности:

модернизируются угольные электростанции,

внедряются цифровые технологии управления,

до 2030 года планируется обновление большей части действующих мощностей с использованием новейших технологий.

Международное сотрудничество

В приветственном обращении к участникам форума президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает привлечение инвестиций в энергетику как стратегический приоритет. Особое внимание уделяется сотрудничеству с международными структурами — ООН, ШОС, МАГАТЭ и ОПЕК, что открывает новые возможности для укрепления глобальной энергетической безопасности.