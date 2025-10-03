Казахстанец «угнал» заправочный пистолет с АЗС и теперь должен 1,5 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

Ошибка на АЗС обернулась для жителя Акмолинской области серьёзными финансовыми последствиями — сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: 123rf/legion-media

Как произошёл инцидент

В июне 2024 года мужчина заправил свой автомобиль на одной из автозаправочных станций и начал движение, не вынув заправочный пистолет из горловины бензобака. В результате бензоколонка была повреждена.

Первоначально суд обязал водителя выплатить почти 2,9 миллиона тенге, что включало полную стоимость новой колонки и её установку.

Апелляция и снижение суммы взыскания

Водитель подал апелляцию, после чего дело было пересмотрено коллегией областного суда. Суд учёл несколько факторов:

Бензоколонка была выпущена в 2014 году и имела естественный износ.

Использовалась специальная шкала износа, на основании которой сумма взыскания была уменьшена на более чем 1,3 миллиона тенге.

В результате размер компенсации составил 1,5 миллиона тенге.

Доводы водителя отклонены

Водитель утверждал, что владелец АЗС должен был обратиться в страховую компанию. Суд отклонил этот аргумент, отметив, что обращение в страховую — это право, а не обязанность потерпевшего.

Итог

Постановление суда уже вступило в законную силу. Казахстанец обязан выплатить 1,5 миллиона тенге за повреждённую бензоколонку.