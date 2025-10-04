Не чиновники и не топ-менеджеры: кто реально в Казахстане зарабатывает 15 млн тенге и почему

Қазақ тіліне аудару

По данным Бюро национальной статистики (БНС), самая распространённая заработная плата в Казахстане в 2024 году составила 97,6 тыс. тенге . Однако отдельные специалисты получают значительно больше – до 15 млн тенге в месяц . На основе официальных данных составлен рейтинг топ-30 профессий с максимальными номинальными зарплатами за прошлый год, сообщает Lada.kz.

Фото: canva.com

Профессии с самыми высокими зарплатами

В первую десятку вошли специалисты, чьи доходы варьируются от 8 до 15 млн тенге в месяц. В рейтинг не попал ни один государственный чиновник, а руководителей оказалось всего один человек, остальные – узкоспециализированные эксперты.

Лидеры топ-10:

Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов – 15,5 млн тг/мес .

Эксперт по инженерной психологии – 15,3 млн тг/мес . Специалист применяет знания психологии для оптимизации проектирования, разработки и использования технических систем и интерфейсов.

Инженер-энергоменеджер – около 14 млн тг/мес.

Другие высокооплачиваемые позиции:

Контролер технического качества – 6,7 млн тг/мес .

Инженер в строительстве – 5,6 млн тг/мес .

Руководители подразделений и объектов – зарплата от 4,7 до 5,6 млн тг/мес.

млн тг.

Реальность рынка труда

Анализ вакансий показывает, что на открытом рынке такие зарплаты встречаются крайне редко. Согласно данным Hh.kz, потолок заработных плат в вакансиях составляет 3–3,5 млн тг/мес.

Наибольшая часть открытых вакансий с высокой планкой зарплаты относится к сферам:

продажи (недвижимость, услуги),

обрабатывающая промышленность.

Пример исключения: алматинская компания ищет руководителя EGS-направления с опытом от 15 лет, готова платить 1–2 млн тг/мес.

Вероятно, специалистов с зарплатой свыше 8 млн тенге не ищут на открытом рынке, а либо перекупают у конкурентов, либо выращивают внутри компании из перспективных сотрудников.

Сколько людей зарабатывают более 1,5 млн тг

БНС пока не публикует детализированные данные по численности сотрудников с доходами свыше 2–3 млн тг. Верхняя планка в отчётах – 1,5 млн тг/мес.

В 2024 году таких работников насчитывалось около 42,1 тыс. человек, из которых 24,4% – женщины.

Распределение по секторам:

Промышленность – 14,7 тыс. человек ( 35% ) – наибольший вклад внес нефтедобывающий сектор.

Финансы и страхование – 4,9 тыс. человек.

Административная и вспомогательная деятельность – 3,3 тыс. человек.

Коммунальная сфера – всего 42 человека.

Таким образом, наиболее высокие зарплаты сосредоточены в промышленности, финансах и узких профессиональных направлениях, а государственный и коммунальный сектор почти не представлены.