18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.10.2025, 19:38

Не чиновники и не топ-менеджеры: кто реально в Казахстане зарабатывает 15 млн тенге и почему

Новости Казахстана 0 392

По данным Бюро национальной статистики (БНС), самая распространённая заработная плата в Казахстане в 2024 году составила 97,6 тыс. тенге. Однако отдельные специалисты получают значительно больше – до 15 млн тенге в месяц. На основе официальных данных составлен рейтинг топ-30 профессий с максимальными номинальными зарплатами за прошлый год, сообщает Lada.kz. 

Фото: canva.com
Фото: canva.com

Профессии с самыми высокими зарплатами

В первую десятку вошли специалисты, чьи доходы варьируются от 8 до 15 млн тенге в месяц. В рейтинг не попал ни один государственный чиновник, а руководителей оказалось всего один человек, остальные – узкоспециализированные эксперты.

Лидеры топ-10:

  • Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов15,5 млн тг/мес.

  • Эксперт по инженерной психологии15,3 млн тг/мес. Специалист применяет знания психологии для оптимизации проектирования, разработки и использования технических систем и интерфейсов.

  • Инженер-энергоменеджер – около 14 млн тг/мес.

Другие высокооплачиваемые позиции:

  • Контролер технического качества6,7 млн тг/мес.

  • Инженер в строительстве5,6 млн тг/мес.

  • Руководители подразделений и объектов – зарплата от 4,7 до 5,6 млн тг/мес.

млн тг.

Реальность рынка труда

Анализ вакансий показывает, что на открытом рынке такие зарплаты встречаются крайне редко. Согласно данным Hh.kz, потолок заработных плат в вакансиях составляет 3–3,5 млн тг/мес.

Наибольшая часть открытых вакансий с высокой планкой зарплаты относится к сферам:

  • продажи (недвижимость, услуги),

  • обрабатывающая промышленность.

Пример исключения: алматинская компания ищет руководителя EGS-направления с опытом от 15 лет, готова платить 1–2 млн тг/мес.

Вероятно, специалистов с зарплатой свыше 8 млн тенге не ищут на открытом рынке, а либо перекупают у конкурентов, либо выращивают внутри компании из перспективных сотрудников.

Сколько людей зарабатывают более 1,5 млн тг

БНС пока не публикует детализированные данные по численности сотрудников с доходами свыше 2–3 млн тг. Верхняя планка в отчётах – 1,5 млн тг/мес.

В 2024 году таких работников насчитывалось около 42,1 тыс. человек, из которых 24,4% – женщины.

Распределение по секторам:

  • Промышленность – 14,7 тыс. человек (35%) – наибольший вклад внес нефтедобывающий сектор.

  • Финансы и страхование – 4,9 тыс. человек.

  • Административная и вспомогательная деятельность – 3,3 тыс. человек.

  • Коммунальная сфера – всего 42 человека.

Таким образом, наиболее высокие зарплаты сосредоточены в промышленности, финансах и узких профессиональных направлениях, а государственный и коммунальный сектор почти не представлены.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?