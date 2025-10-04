Национальное блюдо, которое столицам не по карману: индекс бесбармака 2025

Новое исследование Индекса бесбармака показало, что жители Астаны и Алматы продолжают отставать по покупательной способности от других регионов Казахстана, несмотря на рост средней заработной платы в стране. Об этом сообщает корреспондент агентства, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Для вычисления Индекса КазТАГ использует среднюю зарплату по стране и стоимость ингредиентов для приготовления национального блюда — бесбармака.
Средняя заработная плата во II квартале 2025 года составила 448 620 тенге (данные Бюро национальной статистики).
В расчет берется упрощенный рецепт на семью из четырех человек, включающий:
2 кг мяса (баранина и конина)
0,5 кг муки
1 яйцо
0,3 кг лука
0,5 кг картофеля
Индекс показывает, насколько среднестатистическая семья может позволить себе приготовить национальное блюдо с учетом своих доходов.
На 3 октября 2025 года Индекс бесбармака составил 42,05, что на 2,85 пункта выше показателя на начало года. Это означает, что возможности казахстанских семей в приготовлении бесбармака слегка выросли за девять месяцев.
Однако, разрыв между регионами остается значительным:
Самый высокий Индекс – Северо-Казахстанская область: 49,5
Самый низкий – Астана и Алматы: 37
Таким образом, разница в покупательной способности между столичными жителями и жителями провинции достигает 12,5 пункта, и в пользу регионов, а не мегаполисов.
Северо-Казахстанская область – 49,5
Костанайская область – 49
Актюбинская область – 48
Мангистауская область – 46
Павлодарская область – 45
Выше среднего уровня также оказались Жамбылская и Туркестанская области – по 44.
Средний уровень покупательной способности отмечен в Западно-Казахстанской области – 43 и Атырау – 42. Ниже среднего находятся Акмолинская и Кызылординская области, а также Шымкент – по 41, и область Улытау – 40.
Астана и Алматы – 37
Алматинская область и Жетысу – 39
Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай – 38
Наибольшее влияние на Индекс оказывают цены на мясо:
Конина остаётся самым дорогим ингредиентом. В Алматы её стоимость достигает 6450 тенге за кг, тогда как в Актюбинской области она обходится дешевле всего – 4700 тенге за кг.
Баранина стоит дороже всего в Восточно-Казахстанской области – 5600 тенге за кг, а дешевле всего её покупают в Костанайской и Актюбинской областях – по 4000 тенге за кг.
Другие продукты:
Мука: самый высокий ценник в Восточно-Казахстанской области – 580 тенге за кг, а самая низкая цена в Акмолинской области – 450 тенге за кг.
Яйца (десяток) дороже всего в Алматы – 820 тенге, дешевле всего в Акмолинской области – 650 тенге.
Лук самый дорогой в Абайской области – 310 тенге за кг, а самый дешёвый – в Костанайской области, всего 100 тенге за кг.
Картофель дороже всего обходится в Абайской области – 330 тенге за кг, и дешевле всего в Павлодарской области – 140 тенге за кг.
Индекс бесбармака позволяет визуализировать реальную покупательную способность населения через призму национального блюда. Он учитывает доходы и цены на продукты, делая сравнение между регионами наглядным и понятным.
Индекс был введен агентством КазТАГ в 2013 году и с тех пор регулярно публикуется для оценки экономического положения граждан в разных частях страны.
