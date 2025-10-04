Национальное блюдо, которое столицам не по карману: индекс бесбармака 2025

Қазақ тіліне аудару

Новое исследование Индекса бесбармака показало, что жители Астаны и Алматы продолжают отставать по покупательной способности от других регионов Казахстана, несмотря на рост средней заработной платы в стране. Об этом сообщает корреспондент агентства, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: ru.pinterest.com

Как рассчитывается Индекс бесбармака

Для вычисления Индекса КазТАГ использует среднюю зарплату по стране и стоимость ингредиентов для приготовления национального блюда — бесбармака.

Средняя заработная плата во II квартале 2025 года составила 448 620 тенге (данные Бюро национальной статистики).

В расчет берется упрощенный рецепт на семью из четырех человек , включающий: 2 кг мяса (баранина и конина) 0,5 кг муки 1 яйцо 0,3 кг лука 0,5 кг картофеля



Индекс показывает, насколько среднестатистическая семья может позволить себе приготовить национальное блюдо с учетом своих доходов.

Динамика Индекса и разрыв между регионами

На 3 октября 2025 года Индекс бесбармака составил 42,05, что на 2,85 пункта выше показателя на начало года. Это означает, что возможности казахстанских семей в приготовлении бесбармака слегка выросли за девять месяцев.

Однако, разрыв между регионами остается значительным:

Самый высокий Индекс – Северо-Казахстанская область: 49,5

Самый низкий – Астана и Алматы: 37

Таким образом, разница в покупательной способности между столичными жителями и жителями провинции достигает 12,5 пункта, и в пользу регионов, а не мегаполисов.

Лидеры и отстающие по Индексу

Регионы с наибольшей покупательной способностью

Северо-Казахстанская область – 49,5

Костанайская область – 49

Актюбинская область – 48

Мангистауская область – 46

Павлодарская область – 45

Выше среднего уровня также оказались Жамбылская и Туркестанская области – по 44.

Регионы со средней и ниже средней покупательной способностью

Средний уровень покупательной способности отмечен в Западно-Казахстанской области – 43 и Атырау – 42. Ниже среднего находятся Акмолинская и Кызылординская области, а также Шымкент – по 41, и область Улытау – 40.

Аутсайдеры

Астана и Алматы – 37

Алматинская область и Жетысу – 39

Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай – 38

Цены на ключевые ингредиенты

Наибольшее влияние на Индекс оказывают цены на мясо:

Конина остаётся самым дорогим ингредиентом. В Алматы её стоимость достигает 6450 тенге за кг , тогда как в Актюбинской области она обходится дешевле всего – 4700 тенге за кг .

Баранина стоит дороже всего в Восточно-Казахстанской области – 5600 тенге за кг, а дешевле всего её покупают в Костанайской и Актюбинской областях – по 4000 тенге за кг.

Другие продукты:

Мука : самый высокий ценник в Восточно-Казахстанской области – 580 тенге за кг, а самая низкая цена в Акмолинской области – 450 тенге за кг.

Яйца (десяток) дороже всего в Алматы – 820 тенге, дешевле всего в Акмолинской области – 650 тенге.

Лук самый дорогой в Абайской области – 310 тенге за кг, а самый дешёвый – в Костанайской области, всего 100 тенге за кг.

Картофель дороже всего обходится в Абайской области – 330 тенге за кг, и дешевле всего в Павлодарской области – 140 тенге за кг.

Зачем нужен Индекс бесбармака

Индекс бесбармака позволяет визуализировать реальную покупательную способность населения через призму национального блюда. Он учитывает доходы и цены на продукты, делая сравнение между регионами наглядным и понятным.

Индекс был введен агентством КазТАГ в 2013 году и с тех пор регулярно публикуется для оценки экономического положения граждан в разных частях страны.