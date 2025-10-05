«Договорняки» и многомиллионные ставки игроков раскрыты в казахстанском футболе

В Казахстане выявлены случаи проведения договорных футбольных матчей и участие игроков в крупных ставках на спорт, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
По словам Асылова, в 2025 году генеральная прокуратура провела проверку в Федерации футбола Казахстана (ФФК) и футбольных клубах страны. В ходе инспекции были обнаружены факты:
организации договорных матчей;
участия футболистов и тренеров в ставках на спорт через букмекерские конторы, несмотря на запрет, закреплённый в трудовых договорах.
Отдельно генеральный прокурор отметил, что в Актобе девять футболистов сделали ставки на общую сумму 110 миллионов тенге.
В связи с выявленными нарушениями 2 апреля 2025 года прокуратура направила в адрес Федерации представление об устранении нарушений закона.
После рассмотрения представления ФФК разработала «Дорожную карту», направленную на:
устранение выявленных нарушений;
обеспечение финансовой устойчивости организации;
усиление финансовой дисциплины в клубах и федерации.
Согласно документу, планируется создание:
аудиторского комитета;
финансового комитета;
этического комитета.
Кроме того, «Дорожная карта» включает 33 конкретных мероприятия, направленных на контроль финансов и повышение прозрачности работы.
Генпрокурор также сообщил о принятых кадровых решениях по итогам проверки:
расторгнуты трудовые договоры с руководителем администрации федерации, управляющим директором, директорами юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также с руководителем службы безопасности и интегрити;
ряд сотрудников был понижен в должности.
«В настоящее время федерация продолжает работу по устранению нарушений закона, укреплению финансовой дисциплины и оптимизации организационной структуры», — подчеркнул Берик Асылов.
По его словам, эти меры направлены на соответствие новым целям и задачам развития футбола в Казахстане и на повышение прозрачности в управлении спортивными организациями.
