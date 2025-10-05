«Договорняки» и многомиллионные ставки игроков раскрыты в казахстанском футболе

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане выявлены случаи проведения договорных футбольных матчей и участие игроков в крупных ставках на спорт, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: kazfootball.kz

Проверка ФФК и клубов выявила нарушения

По словам Асылова, в 2025 году генеральная прокуратура провела проверку в Федерации футбола Казахстана (ФФК) и футбольных клубах страны. В ходе инспекции были обнаружены факты:

организации договорных матчей;

участия футболистов и тренеров в ставках на спорт через букмекерские конторы, несмотря на запрет, закреплённый в трудовых договорах.

Отдельно генеральный прокурор отметил, что в Актобе девять футболистов сделали ставки на общую сумму 110 миллионов тенге.

В связи с выявленными нарушениями 2 апреля 2025 года прокуратура направила в адрес Федерации представление об устранении нарушений закона.

Федерация разработала «Дорожную карту»

После рассмотрения представления ФФК разработала «Дорожную карту», направленную на:

устранение выявленных нарушений;

обеспечение финансовой устойчивости организации;

усиление финансовой дисциплины в клубах и федерации.

Согласно документу, планируется создание:

аудиторского комитета;

финансового комитета;

этического комитета.

Кроме того, «Дорожная карта» включает 33 конкретных мероприятия, направленных на контроль финансов и повышение прозрачности работы.

Кадровые изменения в Федерации

Генпрокурор также сообщил о принятых кадровых решениях по итогам проверки:

расторгнуты трудовые договоры с руководителем администрации федерации, управляющим директором, директорами юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также с руководителем службы безопасности и интегрити;

ряд сотрудников был понижен в должности.

Усиление контроля и реформирование

«В настоящее время федерация продолжает работу по устранению нарушений закона, укреплению финансовой дисциплины и оптимизации организационной структуры», — подчеркнул Берик Асылов.

По его словам, эти меры направлены на соответствие новым целям и задачам развития футбола в Казахстане и на повышение прозрачности в управлении спортивными организациями.