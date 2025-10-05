Новые правила выезда: почему тысячи россиян могут отказаться от поездок в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

С 20 января 2026 года вступают в силу новые миграционные требования России: детям до 14 лет для поездок в страны ЕАЭС и некоторые соседние государства — включая Казахстан , Киргизию, Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию — понадобится заграничный паспорт . Взрослые при этом смогут, как и прежде, пересекать границу по внутреннему паспорту РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kohuku.ru

Решение вызвало широкий общественный резонанс, особенно среди родителей и туроператоров. Эксперты опасаются, что из-за нововведения турпоток между Россией и странами СНГ, в том числе Казахстаном, может заметно сократиться.

Что изменится с 20 января 2026 года

По данным МВД России, начиная с января 2026 года, дети до 14 лет смогут пересекать границу с Казахстаном и другими упомянутыми странами только при наличии собственного загранпаспорта.

Ранее для поездок в Казахстан и другие государства ЕАЭС было достаточно свидетельства о рождении .

Граждане России старше 14 лет сохраняют право пересекать границу по внутреннему паспорту .

Исключение предусмотрено только для тех, кто выехал до вступления правил в силу — они смогут вернуться по прежним документам.

Как уточнили в МИД России, решение направлено на унификацию пограничных процедур и повышение уровня безопасности международных поездок.

Казахстан в центре изменений: влияние на двусторонний туризм

Казахстан — одно из самых востребованных направлений для семейного туризма из России, особенно для жителей приграничных регионов. Сюда россияне часто приезжают на автомобилях, а также пользуются внутренними авиарейсами.

Эксперты отмечают, что введение обязательного загранпаспорта может снизить число коротких поездок и семейных визитов, особенно среди тех, кто ранее не оформлял заграничные документы.

«Для многих россиян Казахстан — это не «заграница» в привычном смысле слова. Это страна, куда едут к родственникам, на отдых или в санаторий. Теперь такие поездки станут формально международными», — пояснил аналитик туррынка Кирилл Селезнев.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), аналогичная ситуация в Абхазии может привести к падению турпотока на треть. При этом аналогичные тенденции ожидаются и по Казахстану — особенно среди туристов с детьми.

Почему туроператоры бьют тревогу

АТОР уже направила обращения в российские госорганы с просьбой сохранить возможность выезда по свидетельству о рождении, хотя бы на переходный период. Туроператоры опасаются:

падения спроса на бюджетные семейные туры;

отказов от поездок в ближайшие страны ЕАЭС;

снижения загрузки гостиниц и санаториев, особенно в низкий сезон.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пояснил, что около 30% семейных туристов могут отказаться от поездок.

«Мы не видим сценария, при котором родители оформят паспорта только на детей. Если семья до сих пор не оформила документы, значит, потребности не было. Это автоматически исключает многие поездки, в том числе в Казахстан», — отметил он.

Что делать при отказе в выезде

Юристы подчеркивают: ответственность за документы лежит исключительно на туристе. Если авиакомпания откажет в посадке из-за отсутствия паспорта у ребенка, вернуть деньги будет сложно.

«Туроператор отвечает за турпродукт — перелет, проживание, трансфер. Но наличие всех нужных документов — обязанность родителей. Если семья приходит в аэропорт без паспорта ребенка, авиакомпания имеет право не допустить их к рейсу», — пояснил юрист Виталий Недбай.

Возможные решения:

перенос тура на более поздние даты после получения паспорта;

замена направления, например, на внутренний туризм по Казахстану или России ;

частичный возврат денег с учетом фактических расходов туроператора.

Сколько стоит оформить загранпаспорт ребенку

Стоимость оформления детского загранпаспорта в России невелика:

1 000 рублей — за документ старого образца (на 5 лет);

3 000 рублей — за биометрический паспорт (на 10 лет).

Однако проблема — не столько в цене, сколько во времени. Оформление занимает от одного до трёх месяцев, в зависимости от места подачи заявления.

Эксперты рекомендуют родителям оформить паспорт заранее, чтобы к зимнему сезону 2026 года документы были готовы.

Стоит ли делать загранпаспорт ребенку

По мнению специалистов, оформление загранпаспорта — разумная мера не только для поездок в Казахстан, но и для будущих путешествий.

«Наличие паспорта дает гибкость: можно быстро купить тур, выехать в экстренной ситуации или путешествовать всей семьей без ограничений», — отметил эксперт Кирилл Селезнев.

Кроме того, российские граждане, включая детей, могут иметь два загранпаспорта одновременно, что удобно для визовых процедур и частых поездок.

Казахстанский контекст: что может измениться

Для Казахстана нововведение может означать временное снижение туристического обмена с Россией, особенно в северных и восточных областях, где активен автомобильный поток.

Однако эксперты считают, что в долгосрочной перспективе ситуация нормализуется:

семьи адаптируются и оформят паспорта;

туроператоры скорректируют маркетинг и маршруты;

казахстанские направления получат дополнительный стимул к развитию внутреннего туризма и приграничных программ.

«Казахстан заинтересован в сохранении туристического потока из России. Возможно, стороны договорятся о взаимных упрощениях — например, для организованных групп или семейных поездок», — предполагает доцент Петр Щербаченко.

Итог

Введение обязательных загранпаспортов для детей до 14 лет — формальность, которая может временно изменить привычную структуру семейных путешествий между Россией и Казахстаном. Но в перспективе это решение способствует повышению безопасности и международной мобильности граждан, а также стимулирует более цивилизованный документооборот.

Главный совет экспертов: не откладывать оформление загранпаспорта и планировать поездки заблаговременно, чтобы избежать лишних затрат и отказов на границе.