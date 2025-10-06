18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.10.2025, 08:32

С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцам

Новости Казахстана

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана дал разъяснение по поводу перевода средств между депозитами и личными счетами. В частности, ведомство уточнило, что такие операции не подпадают под контроль мобильных переводов. Это означает, что казахстанцы могут безопасно перемещать свои средства внутри банка без опасений попасть под проверку налоговой службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: orenburzhie.ru
Фото: orenburzhie.ru

Переводы между личными счетами и депозитами: что разрешено

По словам представителей налоговой, средства, переводимые с депозитного счета на личный или наоборот, не будут учитываться при анализе операций для контроля переводов.

Это решение позволяет гражданам:

  • Безопасно перемещать деньги между своими счетами;

  • Не опасаться налоговой проверки при таких операциях;

  • Управлять своими накоплениями и вкладами свободно, без ограничений.

Таким образом, обычные операции внутри одного владельца банковских счетов остаются вне поля внимания финансового контроля.

Новые критерии контроля переводов: чего ждать

На данный момент прорабатываются новые правила контроля переводов, которые находятся на рассмотрении в Сенате. Основные моменты инициативы:

  1. Проверяться будут физические лица, получающие переводы от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

  2. Примерный порог — это около 330 тысяч тенге в месяц от каждого отправителя.

  3. Общая сумма поступлений должна превышать 1 020 000 тенге, что составляет 12-кратный размер минимальной зарплаты на 2025 год.

Эти меры направлены на выявление систематических массовых переводов и возможного использования финансовых схем, подлежащих контролю.

Что не интересует налоговую

В пояснениях Комитета государственных доходов указано, что при расчете лимитов не учитываются:

  • Переводы с депозитов на личные счета;

  • Зарплатные поступления;

  • Социальные выплаты;

  • Средства, переведенные близкими родственниками.

Таким образом, обычные операции, связанные с личными доходами и семейными переводами, остаются полностью свободными от контроля.

Когда новые правила вступят в силу

Если Сенат одобрит законопроект без изменений, новые критерии контроля будут действовать с 1 января 2026 года.

Это даст гражданам достаточно времени для адаптации и планирования финансовых операций, сохраняя возможность безопасно пользоваться своими счетами и депозитами.

