Банкам запретят обманывать клиентов: в Казахстане вступает в силу новый закон

В Казахстане готовится к вступлению в силу новый Закон о банках — один из самых масштабных реформаторских документов за последние десять лет. Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Даурен Салимбаев подробно рассказал, как изменится банковская система и что это будет означать для каждого клиента, сообщает Lada.kz со ссылкой finratings.kz.

Фото: medium.com

Поведенческий надзор: защита клиентов от навязанных услуг

Одним из центральных новшеств станет внедрение поведенческого надзора, который смещает фокус регулятора с контроля за устойчивостью банков на контроль за их отношением к клиентам.

Теперь АРРФР будет следить не только за финансовым состоянием банков, но и за тем, насколько честно и корректно они работают с населением. Закон вводит требования:

к достоверной рекламе и полной информации о финансовых продуктах;

к запрету на навязывание дополнительных услуг;

к оценке пригодности продуктов для конкретного клиента.

Таким образом, банк больше не сможет предлагать пожилому человеку или неопытному инвестору сложные финансовые инструменты без объяснения рисков.

Для защиты прав потребителей создаётся единая служба финансового омбудсмана — универсальная площадка для рассмотрения всех жалоб и обращений клиентов.

Цифровизация: легализация цифрового тенге и токенов

Закон впервые закрепляет цифровой тенге как официальную форму национальной валюты Казахстана. Это создаёт правовую основу для перехода к новому этапу цифровых финансов.

Кроме того, документ регулирует обращение цифровых финансовых активов (ЦФА) — токенизированных акций, облигаций и стейблкоинов.

Как уточнил Даурен Салимбаев, Нацбанк и АРРФР разделят полномочия по надзору за этим рынком, чтобы обеспечить его прозрачность и защиту участников. Цель — развитие безопасной цифровой экосистемы, способной привлечь инвестиции и расширить финансовые возможности граждан.

Двухуровневая система лицензирования: больше конкуренции, больше выбора

Важным элементом реформы станет введение двухуровневой модели лицензирования банков.

Первый уровень — универсальные банки с широким спектром услуг.

Второй уровень — небольшие, в том числе региональные банки, которые получат упрощённые требования и базовую лицензию.

Это позволит расширить присутствие финансовых учреждений по всей стране и повысить конкуренцию на рынке. В результате клиенты смогут рассчитывать на более выгодные кредиты, депозиты и тарифы, а также на улучшение качества обслуживания.

Антикризисная система: акционеры вместо налогоплательщиков

Закон предусматривает создание трёхступенчатой антикризисной системы, соответствующей международным стандартам.

Главный принцип — государство больше не спасает банки за счёт бюджета. В случае кризиса первыми убытки несут акционеры и инвесторы, а не вкладчики. Их доли могут быть конвертированы в капитал для стабилизации банка.

Даурен Салимбаев подчеркнул, что государственная поддержка теперь возможна только в исключительных случаях и на строго определённых условиях. Это исключает случаи «политически мотивированного» спасения проблемных банков и защищает средства налогоплательщиков.

Корпоративное управление и исламские финансы: расширение возможностей

Помимо основных направлений, новый закон усиливает требования к руководству банков и независимым директорам. Это должно повысить прозрачность принятия решений и снизить риски злоупотреблений.

Также предусмотрено развитие исламских финансов. Банкам теперь разрешено открывать «исламские окна» — предоставлять продукты, соответствующие принципам шариата, без необходимости создания отдельного исламского банка.

Это упростит доступ населения к исламским финансовым инструментам и увеличит выбор банковских услуг.

Итог: новый этап доверия между банками и клиентами

По словам Даурена Салимбаева, реформа направлена на перезагрузку отношений между банками, клиентами и государством.

Если все положения закона будут реализованы на практике, банковская система Казахстана станет более справедливой, прозрачной и устойчивой.