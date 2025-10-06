18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.10.2025, 17:24

«Господин подполковник, рот закройте!»: в Сети появилось видео с оскорблениями от военного начальника

Новости Казахстана

Министерство обороны Казахстана начало служебную проверку после распространения в Сети видео, на котором предполагаемый начальник в грубой форме отчитывает подчинённого, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео: t.me/kozachkow - NUR.KZ
Кадр из видео: t.me/kozachkow - NUR.KZ

Скандальное видео с грубой бранью

В Telegram-канале Kozachkov_offside появилось видео онлайн-совещания органов военного управления Кызылординской области. На кадрах мужчина в военной форме, предположительно начальник, повышает голос и использует нецензурные выражения в адрес подчинённого.

В частности, в записи слышно, как он кричит:

«Э, господин подполковник, ещё раз говорю — рот закройте!»

Автор публикации отмечает, что это — кадры планёрки, на которой начальник департамента по делам обороны Жасулан Шанкулов пытается разобраться, почему подчинённые игнорируют его распоряжения.

«Послушайте, это прямо армейский уклад в чистом виде», — говорится в описании к видео.

Реакция Министерства обороны

В пресс-службе Министерства обороны РК подтвердили факт проведения указанного совещания, которое состоялось 9 июня 2025 года.

«Во время обсуждения со стороны начальника департамента по делам обороны области отмечено несоблюдение этических норм при предъявлении претензий подчинённым», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося назначена служебная проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям участников.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

0
3
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
ЕСЛИ РУКОВОДСТВО ТАКОЕ А ЧТО ТВОРИТСЯ В АРМИИ--УЖАС ИХ ЛЕЧИТЬ НАДО--РОЖИ РАЗЪЕЛИ А МОЗГИ ПРОСРАЛИ ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗНАКАЗАНИИ--НЕТ УЖ МОИМ СЫНОВЬЯМ В ТАКОЙ АРМИИ НЕТ МЕСТА
06.10.2025, 23:08
полина1952
полина1952
ЕСЛИ РУКОВОДСТВО ТАКОЕ А ЧТО ТВОРИТСЯ В АРМИИ--УЖАС ИХ ЛЕЧИТЬ НАДО--РОЖИ РАЗЪЕЛИ А МОЗГИ ПРОСРАЛИ ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗНАКАЗАНИИ--НЕТ УЖ МОИМ СЫНОВЬЯМ В ТАКОЙ АРМИИ НЕТ МЕСТА
06.10.2025, 23:08
