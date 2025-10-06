«Господин подполковник, рот закройте!»: в Сети появилось видео с оскорблениями от военного начальника

Министерство обороны Казахстана начало служебную проверку после распространения в Сети видео, на котором предполагаемый начальник в грубой форме отчитывает подчинённого, сообщает Lada.kz.
В Telegram-канале Kozachkov_offside появилось видео онлайн-совещания органов военного управления Кызылординской области. На кадрах мужчина в военной форме, предположительно начальник, повышает голос и использует нецензурные выражения в адрес подчинённого.
В частности, в записи слышно, как он кричит:
«Э, господин подполковник, ещё раз говорю — рот закройте!»
Автор публикации отмечает, что это — кадры планёрки, на которой начальник департамента по делам обороны Жасулан Шанкулов пытается разобраться, почему подчинённые игнорируют его распоряжения.
«Послушайте, это прямо армейский уклад в чистом виде», — говорится в описании к видео.
В пресс-службе Министерства обороны РК подтвердили факт проведения указанного совещания, которое состоялось 9 июня 2025 года.
«Во время обсуждения со стороны начальника департамента по делам обороны области отмечено несоблюдение этических норм при предъявлении претензий подчинённым», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося назначена служебная проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям участников.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
