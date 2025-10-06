14-летнего подростка в Казахстане избили до смерти: стало известно, какое наказание получили школьники

Қазақ тіліне аудару

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области оглашён приговор по резонансному делу о гибели 14-летнего школьника, погибшего после жестокого избиения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Трагедия, всколыхнувшая регион

События произошли в сентябре 2024 года в Темирском районе. Группа старшеклассников — учащиеся 10-х и 11-х классов — напала на девятиклассников, посчитав, что младшие проявили к ним неуважение. В ходе избиения один из пострадавших, 14-летний подросток, скончался на месте от полученных травм.

Шесть подростков оказались на скамье подсудимых

Перед судом предстали шестеро несовершеннолетних.

Пятеро обвинялись в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору , а также в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью , которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности.

Шестой был привлечён к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Подсудимые частично признали вину и выразили раскаяние. Потерпевшая сторона и их законные представители просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Какие обстоятельства учёл суд

При вынесении решения суд принял во внимание:

смягчающее обстоятельство — несовершеннолетний возраст подсудимых;

отягчающее — активную роль пятерых обвиняемых в совершении преступления.

Решение суда и компенсация семье погибшего

Приговором суда:

трое подсудимых получили 6 лет и 8 месяцев лишения свободы ;

ещё трое — 1 год ограничения свободы.

Кроме того, с законного представителя одного из обвиняемых взыскан моральный ущерб в размере 5 миллионов тенге в пользу семьи погибшего школьника.

Контекст дела

Гибель девятиклассника вызвала широкий общественный резонанс в Актюбинской области и за её пределами. Трагедия вновь поставила вопрос о подростковой агрессии, школьной безопасности и необходимости профилактики насилия среди несовершеннолетних.