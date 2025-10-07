18+
06.10.2025, 19:22

Казахстанцам объяснили, за какие автомобили придётся платить больше

Новости Казахстана 0 1 572

С 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, касающиеся владельцев дорогостоящих автомобилей. Введён новый порядок уплаты акциза, который затронет только «люксовые» машины. Tengri Auto выяснил, какие авто попадают под новое правило и как будет проходить процедура оплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Что признают «люксовым» автомобилем

Главный критерий — стоимость транспортного средства. Согласно данным Комитета государственных доходов, в новом Налоговом кодексе указано, что акцизом будут облагаться легковые автомобили, чья цена превышает 18 000-кратный месячный расчётный показатель (МРП).

Для примера: если исходить из МРП на 2025 год (3 932 тенге), порог составит около 70,7 миллиона тенге. Однако при расчёте налога будет учитываться показатель, установленный на 1 января 2026 года, поэтому точная сумма может измениться.

Ставка акциза составит 10% от стоимости автомобиля.

Как будет определяться стоимость

Стоимость транспортного средства для расчёта акциза определяется строго в зависимости от источника приобретения:

  • При импорте из стран, не входящих в ЕАЭС (например, США, ОАЭ, Южная Корея) — по таможенной стоимости автомобиля.

  • При покупке внутри Казахстана — по цене, указанной в договоре купли-продажи.

Таким образом, занижение стоимости в документах для ухода от налога может привести к административным последствиям.

Когда и как нужно платить акциз

Сроки уплаты акциза прописаны достаточно чётко. Владельцы обязаны перечислить налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем покупки автомобиля, либо до момента подачи документов на государственную регистрацию — в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше.

Этот момент имеет особое значение: если акциз не уплачен вовремя, могут возникнуть проблемы с регистрацией автомобиля и получением госномеров.

Особые правила для автомобилей из ЕАЭС

Для машин, ввозимых из стран — участниц Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Армения, Киргизия), действует отдельное правило. Акциз по ним необходимо внести до 20-го числа месяца, следующего за месяцем постановки автомобиля на учёт.

Итог: кого затронет новый налог

Новый акциз фактически вводит дополнительную налоговую нагрузку только на владельцев премиальных автомобилей. Большинство автолюбителей, приобретающих машины среднего ценового сегмента, под действие нормы не попадут. Однако эксперты прогнозируют, что введение сбора может повлиять на рынок «люксовых» авто, сделав их покупку менее привлекательной и увеличив интерес к более доступным моделям.

