Многодетные семьи в Казахстане разделили на “бедных” и “богатых”: кого лишили бесплатного питания в детсадах

С сентября 2025 года часть казахстанских родителей столкнулась с неожиданными изменениями: бесплатное питание в детских садах теперь доступно не всем многодетным семьям. Государство решило перейти к адресной системе поддержки, ориентируясь на реальный доход, а не просто на количество детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Что изменилось в правилах

Ранее статус «многодетной семьи» автоматически давал право на бесплатное питание в дошкольных учреждениях. Теперь этот подход пересмотрен. Основанием стал Постановление правительства № 523 от 9 июля 2025 года, внесшее изменения в действующее постановление № 320 «О предоставлении социальной помощи».

С 1 сентября льготу сохраняют лишь семьи, которые:

получают адресную социальную помощь (АСП) ;

либо имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (46 228 тенге).

Таким образом, многодетность сама по себе больше не является гарантией бесплатного питания.

«Много детей — не значит мало денег»

Заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова пояснила, что новые правила вызвали волну обращений от родителей.

«Категория “многодетная семья” остается получателем услуги, но при условии, что семья получает АСП или имеет доход ниже прожиточного минимума. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы», — отметила она.

Власти подчеркивают, что изменения направлены на отделение обеспеченных семей от реально нуждающихся.

Примером Амренова назвала семью из семи детей, где отец руководит крупным предприятием:

«Ранее такая семья получала бесплатное питание, теперь — нет. Их доход позволяет оплачивать расходы самостоятельно».

Сколько семей лишились льготы — неизвестно

Несмотря на то, что система уже заработала, точных данных о ее масштабах пока нет.

Редакция inbusiness.kz направила запрос в Министерство просвещения, чтобы выяснить, сколько семей по стране потеряли право на бесплатное питание и как это отразится на бюджете.

Ответ оказался уклончивым: в министерстве сообщили, что учет данных и принятие решений находятся в ведении местных исполнительных органов (МИО).

«МИО самостоятельно определяют категории граждан, которым предоставляется бесплатное питание, и финансируют его за счет собственных средств», — говорится в официальном ответе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что формирование контингента на новый учебный год только началось, а документы от родителей еще принимаются. Поэтому статистика по потерявшим льготу семьям появится не скоро.

Важно: школьников нововведение не затронет

На фоне споров вокруг детсадов возник вопрос, распространяются ли изменения на школьников. Министерство просвещения заверило — нет.

Бесплатное питание для учащихся из многодетных семей по-прежнему предоставляется независимо от дохода, в соответствии с приказом МО РК № 158 и постановлением правительства № 64. Эти документы действуют отдельно и не были изменены.

Новая социальная философия: от всеобщих льгот к адресной помощи

Переход к адресным критериям — часть более масштабной реформы социальной политики Казахстана.

Государство стремится к справедливому распределению ресурсов, исключая случаи, когда поддержку получают обеспеченные семьи.

Однако эксперты предупреждают: успех нововведений зависит от того, насколько прозрачной и удобной будет система подтверждения нуждаемости, и смогут ли местные органы реализовать ее без избыточной бюрократии.

Пока же многие родители продолжают ждать ясности — и конкретных цифр, которые покажут, действительно ли новая система помогает тем, кто в этом больше всего нуждается.