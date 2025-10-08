В Казахстане вырастут тарифы нотариусов: Минюст привязал ставки к стоимости жилья

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные тарифы на услуги нотариусов. Новые ставки утверждены приказом Министерства юстиции от 27 сентября 2025 года и будут зависеть от стоимости объекта сделки, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Как новые ставки повлияют на сделки с недвижимостью и другие услуги

Теперь размер оплаты при оформлении договоров купли-продажи, завещаний, доверенностей и других нотариальных актов напрямую привязан к цене недвижимости, по которой заключается сделка.

Основной принцип: чем дороже объект, тем выше тариф

Если раньше нотариальные услуги имели фиксированные ставки, то теперь они будут рассчитываться исходя из стоимости жилья, земли или другого имущества.

Для недвижимости стоимостью до 30 месячных расчетных показателей (МРП) установлены одни тарифы, а для объектов дороже этого порога — другие.

В 2026 году 1 МРП планируется на уровне 4325 тенге, то есть 30 МРП составят 129 750 тенге. Поскольку большинство квартир и домов стоят значительно дороже этой суммы, новые расценки затронут преимущественно малозначительные сделки.

Тарифы на сделки купли-продажи недвижимости

Изменения затронут разные категории участников сделок:

Если одной из сторон является юридическое лицо — ставка останется прежней и составит 17 МРП (73 525 тг) .

Для близких родственников (супругов, родителей, детей, родных братьев и сестёр): при стоимости объекта до 30 МРП — 3 МРП (12 975 тг) ; свыше 30 МРП — 7 МРП (30 275 тг) .

Для неродственных лиц: до 30 МРП — 8 МРП (34 600 тг) ; свыше 30 МРП — 12 МРП (51 900 тг) .



Для сравнения, в 2025 году действуют следующие расценки (при МРП = 3 932 тг):

юридические лица — 17 МРП (66 844 тг) ;

не родственники — 12 МРП (47 184 тг) ;

близкие родственники — 7 МРП (27 524 тг).

Более низкие ставки в сельской местности

Для сельских регионов Минюст предусмотрел льготные тарифы:

юридические лица — 3 МРП (12 975 тг) ;

близкие родственники — 1,5 МРП (6 487 тг) ;

остальные — 2,7 МРП (11 677 тг).

Завещания, наследство и другие нотариальные действия

Завещание обойдётся в 3 МРП (12 975 тг) .

Оформление наследства — в 4 МРП (17 300 тг).

Услуги нотариусов для ипотечных заёмщиков

Для ипотечных сделок тарифы останутся прежними и не будут зависеть от стоимости недвижимости.

договор поручительства или гарантии — 1,5 МРП (6 487 тг) ;

договор ипотечного займа — 4 МРП (17 300 тг) ;

договор залога недвижимости — 4 МРП (17 300 тг).

Кроме того, сохраняется фиксированная ставка 10 МРП (43 250 тг) за удостоверение следующих видов договоров:

аренды;

задатка;

брачного контракта;

раздела имущества супругов;

раздела наследственного имущества.

Фиксированные тарифы для доверенностей и заверений

Ранее по некоторым услугам размер оплаты зависел от договорённости сторон. Теперь Министерство юстиции ввело единые фиксированные ставки:

Доверенность: для физических лиц — 1,1 МРП (4 785 тг) ; для юридических лиц — 2,5 МРП (10 812 тг) .

Перевод и заверение подписи: 0,5 МРП (2 162 тг) за каждый документ.

Исполнительная надпись: взыскание долга без суда

Исполнительная надпись позволяет взыскать долг без обращения в суд — например, если в долговой расписке прописано такое условие.

С 1 января 2026 года вводятся конкретные тарифы на эту услугу:

для физических лиц — 0,2% от взыскиваемой суммы (но не меньше 1 МРП и не больше 50 МРП );

для юридических лиц — 1% от суммы долга (минимум 1,5 МРП, максимум 100 МРП).

Примеры:

при долге в 1 млн тенге нотариус возьмёт 2000 тг ;

если компания должна 10 млн тенге — услуга обойдётся в 100 000 тг.

Итог: подорожание коснётся не всех

Большинство сделок купли-продажи недвижимости не испытают заметного роста цен, так как базовые ставки для дорогих объектов сохраняются на уровне 2025 года.

Однако появление фиксированных тарифов и расширение диапазона ставок сделает систему оплаты услуг нотариусов более прозрачной и предсказуемой.