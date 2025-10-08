18+
Температура воды в Каспийском море
08.10.2025, 14:09

Новые правила для застройщиков: гарантия на жильё в Казахстане увеличится до пяти лет

Новости Казахстана 0 499

В Казахстане введут более строгие требования к качеству новостроек. Мажилис Парламента одобрил в первом чтении проект нового Строительного кодекса, который значительно усиливает ответственность строительных компаний перед гражданами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gtrk-vyatka.ru
Фото: gtrk-vyatka.ru

Гарантия на жильё увеличится до пяти лет

Главное новшество документа — увеличение минимального гарантийного срока на новостройки.
Если сегодня застройщики обязаны предоставлять гарантию лишь на два года, то после принятия изменений этот срок вырастет до пяти лет.

Это означает, что любые строительные дефекты, выявленные в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию, компания-застройщик будет обязана устранить за свой счёт, не перекладывая затраты на владельцев квартир.

Возможное продление гарантийного срока до десяти лет

Дополнительно в Мажилисе рассматривается предложение установить расширенную десятилетнюю гарантию на наиболее важные элементы здания — несущие конструкции, крышу и фасад.

Такое решение должно обеспечить жильцам большую уверенность в надёжности их домов и сократить количество споров между покупателями и строительными компаниями.

Следующий этап — доработка закона

Проект кодекса пока принят только в первом чтении, и его положения ещё будут уточняться ко второму этапу рассмотрения.
Тем не менее, уже сейчас эксперты отмечают, что документ отражает курс государства на повышение стандартов качества в строительной отрасли и защиту прав покупателей жилья.

Что это значит для казахстанцев

Если поправки вступят в силу, граждане, покупающие квартиры в новостройках, смогут рассчитывать:

  • на долгосрочную гарантию и бесплатное устранение выявленных дефектов;

  • на повышение доверия к строительным компаниям;

  • на снижение финансовых рисков, связанных с некачественным строительством.

Таким образом, новый Строительный кодекс может стать важным шагом к формированию прозрачного и ответственного рынка недвижимости в Казахстане.

