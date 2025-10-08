Миллиарды на рельсы и дороги: Казахстан строит будущее транспортной сверхдержавы

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане активно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, цель которых — превратить страну в ведущий транспортно-логистический хаб региона. Министерство транспорта сообщает, что общая стоимость уже запущенных и планируемых инициатив исчисляется сотнями миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты

Страна усиливает позиции на международных маршрутах и выходит к внешним портам

Модернизация железных дорог

Более 2 тысяч километров путей обновят для повышения пропускной способности

Для укрепления транспортной системы Казахстана проводится комплексная модернизация железнодорожной сети протяженностью свыше 2 тысяч километров, из которых 911 км будут обновлены уже в текущем году.

Ключевым событием стало открытие вторых путей на участке Достык – Мойынты, где реализуется проект стоимостью 543 млрд тенге. Протяженность обновленного участка составляет 836 км.

Еще один крупный объект — обводная дорога станции Алматы. Ее строительство оценивается в 152 млрд тенге, протяженность — 75 км. Оба проекта входят в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который соединяет Китай, Казахстан, Каспийское море и далее страны Европы.

Развитие морской инфраструктуры

Казахстан усиливает позиции на Каспии и выходит в зарубежные порты

В морском направлении Казахстан делает ставку на расширение потенциала портов Актау и Курык.

Наиболее значимый проект — строительство многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык. Его возводят совместно с Abu Dhabi Ports Group, а объем инвестиций составляет 98 млрд тенге. Мощность перевалки грузов — до 12 млн тонн в год.

Кроме того, рассматриваются перспективные проекты:

Создание судостроительного завода ;

Расширение терминалов в портах Актау и Курык при участии компаний Rhenus (Германия), Wandernet и CMA CGM (Франция).

Общая стоимость этих проектов оценивается в 150 млрд тенге.

Казахстан также активно развивает зарубежную логистическую инфраструктуру. Уже действуют казахстанские терминалы в:

Ляньюньгане и сухом порту Сианя (Китай) ,

Поти (Грузия).

На перспективу планируется создание терминалов в Румынии, Венгрии и Урумчи (Китай), что значительно расширит географию внешней торговли.

Новые автомагистрали

Проект трассы Бейнеу – Сексеул сократит путь к Каспию на 900 км

Министерство транспорта прорабатывает строительство новой автомагистрали Бейнеу – Сексеул, протяженностью 736 км и стоимостью 662 млрд тенге. Реализация этого проекта позволит значительно сократить расстояние к Каспийскому морю — почти на 900 км, что улучшит логистику и ускорит доставку грузов.

Мультимодальные хабы и приграничные центры

Казахстан формирует новую карту логистических узлов

Для укрепления связей со странами-партнерами реализуется целая сеть мультимодальных хабов и торгово-индустриальных комплексов:

Индустриально-логистический комплекс на границе с Кыргызстаном;

Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе с Узбекистаном;

Центр приграничной торговли "Евразия" на границе с Россией;

Хаб "Каспийский узел" ;

Хаб "Хоргосский узел" на границе с Китаем.

Эти площадки создадут единую систему распределения грузопотоков между странами Центральной Азии, Россией, Китаем и Ближним Востоком.

Ожидаемый эффект

Сокращение издержек и рост скорости доставки

По оценке Министерства транспорта, запуск всех упомянутых проектов позволит:

снизить транспортные затраты за счет оптимизации маршрутов и видов перевозок;

увеличить скорость доставки грузов благодаря сокращению простоев;

расширить географию поставок и объем транзита.

К 2027 году пропускная способность Транскаспийского маршрута (ТМТМ) должна вырасти до 10 млн тонн в год, что укрепит роль Казахстана как ключевого звена между Востоком и Западом.