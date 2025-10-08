Казахстанцы начали получать SMS с предупреждением: многие рискуют потерять важный статус

Қазақ тіліне аудару

Жители страны начали получать уведомления о возможной утрате статуса застрахованного в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом сообщили в Фонде медицинского страхования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Уведомления рассылаются с короткого номера 1414

SMS приходят с официального номера 1414. Рассылка проводится совместно Фондом медицинского страхования и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

По информации фонда, первые сообщения начали поступать гражданам уже в сентябре. Они адресованы тем, кто рискует лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года.

«В перечень получателей вошли казахстанцы, которые в последний раз оплатили взнос в июне. Поскольку платежи не поступали в июле, августе и сентябре, в октябре они могут потерять статус застрахованных», — пояснили в пресс-службе фонда.

«Условно застрахованные» сохраняют помощь на три месяца

Даже если гражданин перестал делать взносы, система ОСМС сохраняет за ним статус условно застрахованного на три месяца. Это означает, что в течение этого времени человек всё ещё имеет право на получение медицинской помощи.

Однако после истечения трёхмесячного периода статус аннулируется, если задолженность по взносам не будет погашена. Чтобы восстановить статус, необходимо оплатить все пропущенные платежи.

Где проверить свой статус застрахованности

Гражданам напомнили, что проверить актуальный статус в системе ОСМС можно несколькими способами: