Более 100 тысяч казахстанцев трудятся в России: власти планируют новые миграционные соглашения

Казахстан планирует расширять международные соглашения о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасные и легальные условия работы за границей для своих граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал сенаторам о текущей ситуации с трудовой миграцией.
Всего за границей работают 126 тыс. казахстанцев.
Из них 102 тыс. трудятся в России.
15 тыс. находятся в Южной Корее.
2 тыс. – в Великобритании и странах Европейского Союза.
Ертаев отметил, что не со всеми странами Казахстан заключил договоры, регулирующие трудовые отношения, и в рамках миграционной политики планируется охват всех популярных направлений новыми соглашениями.
Особое внимание вице-министра было уделено ситуации в Южной Корее. Подписание трудового соглашения между странами затягивается уже несколько лет.
Переговоры продолжаются два года, с паузой из-за политической ситуации в Южной Корее.
Осенью переговоры возобновились, и Казахстан намерен продолжать диалог.
Из 15 тыс. казахстанцев, работающих в Корее, 11 тыс. трудятся нелегально.
По словам Ертаева, нелегальное пребывание создаёт проблемы для мигрантов:
Трудности с перечислением заработанных средств на родину.
Отказы банков в обслуживании.
Риск мошенничества при поиске частных способов перевода денег.
Вице-министр подчеркнул важность соблюдения миграционного законодательства и заключения официальных трудовых договоров.
Казахстанская сторона подготовила заявку, которая сейчас рассматривается корейской.
Южная Корея запросила дорожную карту по разъяснительной работе среди казахстанских мигрантов.
Планируется обучение граждан о соблюдении законов и правах на рабочем месте.
Ертаев резюмировал, что легальная работа позволяет мигрантам получить гарантированные выплаты и защиту со стороны работодателя, тогда как нелегальная деятельность несёт серьёзные риски.
