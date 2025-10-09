Более 100 тысяч казахстанцев трудятся в России: власти планируют новые миграционные соглашения

Қазақ тіліне аудару

Казахстан планирует расширять международные соглашения о трудовой миграции, чтобы обеспечить безопасные и легальные условия работы за границей для своих граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Пресс-служба МТСЗН РК

Статистика казахстанских трудовых мигрантов

Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал сенаторам о текущей ситуации с трудовой миграцией.

Всего за границей работают 126 тыс. казахстанцев .

Из них 102 тыс. трудятся в России.

15 тыс. находятся в Южной Корее.

2 тыс. – в Великобритании и странах Европейского Союза.

Ертаев отметил, что не со всеми странами Казахстан заключил договоры, регулирующие трудовые отношения, и в рамках миграционной политики планируется охват всех популярных направлений новыми соглашениями.

Проблемы с трудовым соглашением с Южной Кореей

Особое внимание вице-министра было уделено ситуации в Южной Корее. Подписание трудового соглашения между странами затягивается уже несколько лет.

Переговоры продолжаются два года, с паузой из-за политической ситуации в Южной Корее.

Осенью переговоры возобновились, и Казахстан намерен продолжать диалог.

Из 15 тыс. казахстанцев, работающих в Корее, 11 тыс. трудятся нелегально.

По словам Ертаева, нелегальное пребывание создаёт проблемы для мигрантов:

Трудности с перечислением заработанных средств на родину.

Отказы банков в обслуживании.

Риск мошенничества при поиске частных способов перевода денег.

Меры по легализации и защите граждан

Вице-министр подчеркнул важность соблюдения миграционного законодательства и заключения официальных трудовых договоров.

Казахстанская сторона подготовила заявку, которая сейчас рассматривается корейской.

Южная Корея запросила дорожную карту по разъяснительной работе среди казахстанских мигрантов.

Планируется обучение граждан о соблюдении законов и правах на рабочем месте.

Ертаев резюмировал, что легальная работа позволяет мигрантам получить гарантированные выплаты и защиту со стороны работодателя, тогда как нелегальная деятельность несёт серьёзные риски.