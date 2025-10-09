В Казахстане изменились правила посещения супермаркетов: что важно знать каждому посетителю

Қазақ тіліне аудару

Министерство торговли и интеграции Казахстана разъяснило права покупателей при посещении магазинов. Как оказалось, граждане не обязаны оставлять свои личные вещи — сумки, рюкзаки и пакеты — в камерах хранения и не должны показывать их содержимое охране на выходе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: owngarden/Getty Images

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 34 закона «О защите прав потребителей», граждане имеют право на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам. Это означает, что посетитель может заходить в торговый зал с любыми личными вещами — без требования сдавать их на хранение.

Если охранник предлагает оставить сумку или пакет, то это допустимо только при добровольном согласии покупателя. Такая ситуация подпадает под нормы главы 39 Гражданского кодекса — «Договор хранения», где в статье 380 указано: любой договор заключается исключительно по взаимному согласию сторон. Таким образом, заставить клиента сдать вещи против его воли никто не вправе.

Проверка содержимого сумки — не обязанность, а просьба

Часто на выходе из магазина охрана просит показать содержимое сумки. Однако, как разъяснили в министерстве, это не является законным требованием. Покупатель имеет полное право отказаться от демонстрации личных вещей.

В соответствии со статьей 16 Кодекса об административных правонарушениях, личный досмотр или проверка вещей допускаются только при наличии признаков административного правонарушения и исключительно уполномоченными органами — сотрудниками полиции.

Более того, процедура должна проводиться в присутствии полицейских, под видеозапись и с обязательным составлением протокола (статья 791 КоАП). Ни один охранник не может самостоятельно проводить досмотр или задерживать гражданина. Его действия должны ограничиваться вызовом полиции и ожиданием её прибытия.

Что разрешено охране и где проходит граница полномочий

Полномочия сотрудников охраны строго определены законом «Об охранной деятельности». В соответствии со статьями 1, 3 и 4 данного закона, охранники имеют право:

обеспечивать безопасность посетителей;

охранять имущество торгового объекта;

предотвращать правонарушения в пределах своей компетенции.

Однако они не вправе нарушать права и свободы граждан, применять физическую силу без законных оснований, ограничивать свободу передвижения, проводить обыск или досмотр.

Превышение полномочий частным охранником может повлечь уголовную ответственность по статье 252 Уголовного кодекса — «Превышение полномочий работников частной охранной организации».

Как действовать, если ваши права нарушили

Если охранник требует сдать личные вещи, препятствует выходу или пытается досмотреть сумку, эксперты советуют:

вежливо отказаться от незаконного требования;

предложить вызвать полицию для урегулирования ситуации;

зафиксировать инцидент на видео или пригласить свидетелей;

обратиться с жалобой в администрацию торгового центра или в местный отдел полиции.

Министерство торговли напомнило, что каждый гражданин имеет право на уважительное отношение и защиту своих законных интересов при посещении любых торговых объектов.