В Казахстане изменились правила посещения супермаркетов: что важно знать каждому посетителю

Министерство торговли и интеграции Казахстана разъяснило права покупателей при посещении магазинов. Как оказалось, граждане не обязаны оставлять свои личные вещи — сумки, рюкзаки и пакеты — в камерах хранения и не должны показывать их содержимое охране на выходе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 34 закона «О защите прав потребителей», граждане имеют право на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам. Это означает, что посетитель может заходить в торговый зал с любыми личными вещами — без требования сдавать их на хранение.
Если охранник предлагает оставить сумку или пакет, то это допустимо только при добровольном согласии покупателя. Такая ситуация подпадает под нормы главы 39 Гражданского кодекса — «Договор хранения», где в статье 380 указано: любой договор заключается исключительно по взаимному согласию сторон. Таким образом, заставить клиента сдать вещи против его воли никто не вправе.
Часто на выходе из магазина охрана просит показать содержимое сумки. Однако, как разъяснили в министерстве, это не является законным требованием. Покупатель имеет полное право отказаться от демонстрации личных вещей.
В соответствии со статьей 16 Кодекса об административных правонарушениях, личный досмотр или проверка вещей допускаются только при наличии признаков административного правонарушения и исключительно уполномоченными органами — сотрудниками полиции.
Более того, процедура должна проводиться в присутствии полицейских, под видеозапись и с обязательным составлением протокола (статья 791 КоАП). Ни один охранник не может самостоятельно проводить досмотр или задерживать гражданина. Его действия должны ограничиваться вызовом полиции и ожиданием её прибытия.
Полномочия сотрудников охраны строго определены законом «Об охранной деятельности». В соответствии со статьями 1, 3 и 4 данного закона, охранники имеют право:
обеспечивать безопасность посетителей;
охранять имущество торгового объекта;
предотвращать правонарушения в пределах своей компетенции.
Однако они не вправе нарушать права и свободы граждан, применять физическую силу без законных оснований, ограничивать свободу передвижения, проводить обыск или досмотр.
Превышение полномочий частным охранником может повлечь уголовную ответственность по статье 252 Уголовного кодекса — «Превышение полномочий работников частной охранной организации».
Если охранник требует сдать личные вещи, препятствует выходу или пытается досмотреть сумку, эксперты советуют:
вежливо отказаться от незаконного требования;
предложить вызвать полицию для урегулирования ситуации;
зафиксировать инцидент на видео или пригласить свидетелей;
обратиться с жалобой в администрацию торгового центра или в местный отдел полиции.
Министерство торговли напомнило, что каждый гражданин имеет право на уважительное отношение и защиту своих законных интересов при посещении любых торговых объектов.
