10.10.2025, 11:19

АО «Пассажирские перевозки» объявило о скидках на ж/д билеты до 40% для казахстанцев

Новости Казахстана 0 3 113

Национальный перевозчик Казахстана вновь радует пассажиров выгодными предложениями: сезонные скидки на железнодорожные билеты продлены до зимы. Путешествовать по стране теперь можно дешевле — сэкономить на популярных маршрутах можно до 40%, включая поездки от Астаны до Шымкента, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сезонные скидки продлены

АО «Пассажирские перевозки» официально объявило о продлении акции на билеты до 11 декабря 2025 года. Размер скидок достигает 40% в зависимости от направления и типа места. Эксперты отмечают: такие предложения особенно актуальны для тех, кто планировал поездки в конце осени и хочет избежать переплаты.

Какие маршруты участвуют в акции

Скидки действуют с понедельника по четверг и распространяются на семь популярных направлений:

  • Астана – Алматы: до 40% на сидячие места при ранней покупке;

  • Астана – Жезказган: 25% на купе;

  • Астана – Усть-Каменогорск: 30% на верхние полки;

  • Алматы – Мангистау: 25% на верхние полки купе;

  • Алматы – Усть-Каменогорск: 30% на верхние полки;

  • Атырау – Актобе: 20% на купе;

  • Алматы – Шымкент: ежедневный рейс со скидкой 25%.

Железная дорога остаётся доступным вариантом

Железнодорожный транспорт продолжает оставаться одним из самых доступных способов перемещения между городами. На фоне роста цен на авиаперелёты и неудобств автобусных маршрутов такие акции дают реальную возможность сэкономить и комфортно путешествовать.

Реальные истории пассажиров

Айнура из Алматы уже воспользовалась акцией и поделилась впечатлениями:

«Мы едем в Жезказган. На троих получилось почти на 20 тысяч дешевле, чем летом. Для нас это существенная экономия».

Как купить билеты со скидкой

Льготные билеты можно приобрести:

