Казахстан меняет визовый режим: что ждёт иностранцев с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы, касающиеся порядка оформления приглашений и выдачи виз иностранцам. Соответствующие изменения внесены совместным приказом Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел РК в действующие Правила оформления приглашений, согласования въезда иностранцев и лиц без гражданства, а также в порядок выдачи, аннулирования, восстановления и продления виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно обновленным правилам, с 2026 года за оформление документов, связанных с приглашением иностранных граждан, выдачей, продлением или восстановлением визы, будет взиматься консульский сбор или государственная пошлина.
Однако в ряде случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РК, от уплаты этих сборов можно будет освободиться. Это касается отдельных категорий лиц и организаций, имеющих особый статус или выполняющих гуманитарные миссии.
Для граждан стран, с которыми Казахстан имеет соглашения о безвизовом режиме, но которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК, вводятся специальные визы категорий B8 и B9.
Такая виза будет выдаваться:
на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства,
но не более чем на 90 календарных дней,
и только один раз в течение 12 последовательных месяцев со дня последней подачи заявления.
Отдельная категория виз вводится для удалённых специалистов, которые работают дистанционно и получают доход из иностранных источников.
Им будет предоставляться многократная виза сроком до одного года, при условии предоставления следующих документов:
выписки из банка за последние шесть месяцев, подтверждающей ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США;
налоговой декларации, выданной компетентным органом страны проживания;
справки об отсутствии судимости;
медицинской страховки, действующей на весь срок визы.
Эта категория виз станет инструментом привлечения цифровых кочевников и удалённых специалистов в Казахстан.
С 1 января 2026 года начнет действовать государственная услуга «Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК».
За каждого приглашённого иностранца будет взиматься госпошлина в размере 0,5 МРП — что составляет 1966 тенге (по ставке 2025 года).
Оплатить пошлину можно будет как наличными, так и безналичным способом:
через банки второго уровня;
через организации, выполняющие банковские операции;
через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) при подаче заявления через Государственную корпорацию.
От уплаты госпошлины освобождаются принимающие лица, если приглашение оформляется для следующих категорий граждан:
членов официальных иностранных делегаций и сопровождающих лиц;
приглашённых Администрацией Президента, Правительством, Парламентом, Конституционным судом, Верховным судом, ЦИК, а также акиматами областей и столицей;
гуманитарных миссий, согласованных с госорганами РК;
иностранных инвесторов;
этнических казахов;
детей до 16 лет (на основе принципа взаимности между странами).
С 2026 года изменяются и размеры госпошлины за выдачу, восстановление и продление виз на территории РК:
за выезд из Казахстана — 0,5 МРП (1966 тенге);
за въезд и выезд — 7 МРП (27 524 тенге);
за многократный въезд и выезд — 30 МРП (117 960 тенге).
Оплата возможна как наличными, так и безналичными средствами через банки второго уровня и уполномоченные финансовые организации.
От уплаты сбора за визовые услуги освобождаются:
официальные иностранные делегации и сопровождающие лица;
граждане, прибывающие по приглашению высших государственных органов Казахстана;
лица, направляющиеся с гуманитарной помощью;
этнические казахи;
дети до 16 лет (на условиях взаимности);
бывшие граждане Казахстана, приезжающие на похороны близких родственников;
иностранные инвесторы.
Кроме того, повторные визы не будут облагаться пошлиной, если первичные документы содержали ошибки, допущенные сотрудниками госорганов.
Все поправки, касающиеся визового режима и оформления приглашений, вступят в силу 1 января 2026 года.
Они направлены на упорядочение миграционных процессов, повышение прозрачности процедур и улучшение условий для законного пребывания иностранцев в Казахстане.
