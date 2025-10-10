Казахстан меняет визовый режим: что ждёт иностранцев с 2026 года

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые нормы, касающиеся порядка оформления приглашений и выдачи виз иностранцам. Соответствующие изменения внесены совместным приказом Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел РК в действующие Правила оформления приглашений, согласования въезда иностранцев и лиц без гражданства , а также в порядок выдачи, аннулирования, восстановления и продления виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Новые сборы и пошлины за визовые услуги

Согласно обновленным правилам, с 2026 года за оформление документов, связанных с приглашением иностранных граждан, выдачей, продлением или восстановлением визы, будет взиматься консульский сбор или государственная пошлина.

Однако в ряде случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РК, от уплаты этих сборов можно будет освободиться. Это касается отдельных категорий лиц и организаций, имеющих особый статус или выполняющих гуманитарные миссии.

Визы для лиц, подающих документы на ПМЖ

Для граждан стран, с которыми Казахстан имеет соглашения о безвизовом режиме, но которые намерены получить разрешение на постоянное проживание в РК, вводятся специальные визы категорий B8 и B9.

Такая виза будет выдаваться:

на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства,

но не более чем на 90 календарных дней ,

и только один раз в течение 12 последовательных месяцев со дня последней подачи заявления.

Годовые визы для удалённых работников

Отдельная категория виз вводится для удалённых специалистов, которые работают дистанционно и получают доход из иностранных источников.

Им будет предоставляться многократная виза сроком до одного года, при условии предоставления следующих документов:

выписки из банка за последние шесть месяцев, подтверждающей ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США ;

налоговой декларации , выданной компетентным органом страны проживания;

справки об отсутствии судимости ;

медицинской страховки, действующей на весь срок визы.

Эта категория виз станет инструментом привлечения цифровых кочевников и удалённых специалистов в Казахстан.

Новая госпошлина за приглашения иностранных граждан

С 1 января 2026 года начнет действовать государственная услуга «Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК».

За каждого приглашённого иностранца будет взиматься госпошлина в размере 0,5 МРП — что составляет 1966 тенге (по ставке 2025 года).

Оплатить пошлину можно будет как наличными, так и безналичным способом:

через банки второго уровня;

через организации, выполняющие банковские операции;

через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) при подаче заявления через Государственную корпорацию.

Кто освобождается от оплаты за приглашения

От уплаты госпошлины освобождаются принимающие лица, если приглашение оформляется для следующих категорий граждан:

членов официальных иностранных делегаций и сопровождающих лиц;

приглашённых Администрацией Президента, Правительством, Парламентом, Конституционным судом, Верховным судом, ЦИК , а также акиматами областей и столицей;

гуманитарных миссий , согласованных с госорганами РК;

иностранных инвесторов ;

этнических казахов ;

детей до 16 лет (на основе принципа взаимности между странами).

Госпошлина за выдачу и продление виз внутри Казахстана

С 2026 года изменяются и размеры госпошлины за выдачу, восстановление и продление виз на территории РК:

за выезд из Казахстана — 0,5 МРП (1966 тенге) ;

за въезд и выезд — 7 МРП (27 524 тенге) ;

за многократный въезд и выезд — 30 МРП (117 960 тенге).

Оплата возможна как наличными, так и безналичными средствами через банки второго уровня и уполномоченные финансовые организации.

Категории, освобожденные от уплаты госпошлины за визы

От уплаты сбора за визовые услуги освобождаются:

официальные иностранные делегации и сопровождающие лица ;

граждане, прибывающие по приглашению высших государственных органов Казахстана ;

лица, направляющиеся с гуманитарной помощью ;

этнические казахи ;

дети до 16 лет (на условиях взаимности);

бывшие граждане Казахстана , приезжающие на похороны близких родственников;

иностранные инвесторы.

Кроме того, повторные визы не будут облагаться пошлиной, если первичные документы содержали ошибки, допущенные сотрудниками госорганов.

Когда вступят в силу изменения

Все поправки, касающиеся визового режима и оформления приглашений, вступят в силу 1 января 2026 года.

Они направлены на упорядочение миграционных процессов, повышение прозрачности процедур и улучшение условий для законного пребывания иностранцев в Казахстане.