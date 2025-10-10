Широкомасштабная операция в Карагандинской области: сумма изъятого достигла 14,7 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

В Карагандинской области с начала года из незаконного оборота изъято свыше одной тонны наркотиков на сумму 14 млрд 750 млн тенге, задержаны 45 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД .

Фото: кадр из видео Polisia.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в рамках широкомасштабной операции «Қарасора-2025» полиция Карагандинской области продолжает системную работу по профилактике и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По словам первого заместителя начальника ДП Карагандинской области Абиля Абильдина, главную угрозу сегодня представляют синтетические наркотики, объем изъятия которых в регионе достиг 590 кг. Основную часть изъятых веществ составляют мефедрон и альфа-PVP.

Общая стоимость наркотиков, не попавших в незаконный оборот, оценивается более чем в 14 млрд 750 млн тенге, что эквивалентно примерно 30 млн долларов США.

По итогам оперативных мероприятий задержаны 45 человек, причастных к наркобизнесу, среди них – 13 организаторов и распространителей наркотиков. В ходе расследований раскрыты организованные преступные группы с межрегиональными связями, легализовавшие свыше 560 млн тенге, полученные преступным путем, - отметил Абиль Абильдин.

Кроме того, на территории области уничтожено более семи тысяч граффити-надписей, рекламирующих наркотики, задержаны трое лиц, причастных к распространению подобных объявлений.