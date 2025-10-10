18+
10.10.2025, 17:23

Циклон надвигается на Казахстан: ожидаются снегопады, морозы и туман

Новости Казахстана 0 1 042

Синоптики предупредили о перемене погодных условий в ближайшие дни. По данным Казгидромета, в республике ожидается влияние активного циклона, который принесёт с собой осадки, похолодание и усиление ветра, сообщает Lada.kz. 

Фото: kartinkof.club
Фото: kartinkof.club

Антициклон уступает место циклону

На западе, севере и юге Казахстана влияние антициклона постепенно ослабевает. Его место займёт циклон, формирующий новые атмосферные фронты.
Как уточняют специалисты, именно их прохождение станет причиной осадков в виде дождя и снега почти по всей территории страны.

«Прохождение фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега. В северных и северо-западных регионах местами возможны гололёдные явления», — сообщили в Казгидромете.

Помимо осадков, синоптики прогнозируют туман и усиление ветра, особенно в утренние и ночные часы.

Температура понизится: где ждать морозов

В северных и центральных областях Казахстана ожидается заметное понижение температурного фона.

  • Ночью температура воздуха опустится до –3…–10 °C,

  • Днём — не выше –3…+5 °C.

В остальных регионах страны существенных изменений не прогнозируется — погода сохранит более мягкий характер, однако прохладные тенденции постепенно затронут и их.

Погодные тенденции октября: кратковременное потепление и возвращение холода

Ранее метеорологи представили общий прогноз на октябрь. В конце первой декады месяца ожидается небольшое похолодание, которое сначала затронет северо-запад Казахстана, а затем — южные и восточные области.

Во второй декаде октября синоптики допускают короткий период потепления, однако к концу месяца страну снова накроют туманы, гололёд и понижение температуры.

Итог: осень покажет зимний характер

Надвигающийся циклон принесёт Казахстану первые серьёзные признаки зимы. Жителям северных и центральных регионов стоит подготовиться к снегопадам, морозным утрам и скользким дорогам, а в южных областях — к смене погоды и холодным ветрам.

1
0
1
