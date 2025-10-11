Компенсации по депозитам в Казахстане: что нужно знать каждому вкладчику

Қазақ тіліне аудару

10 октября 2025 года председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев рассказал, как действовать вкладчикам в случае отзыва лицензии у банка. Он подробно объяснил, какие документы понадобятся, куда обращаться и как работает механизм выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: gov.kz

Банковские лицензии отзывают редко, но вкладчики беспокоятся

Хотя случаи отзыва лицензий у казахстанских банков сейчас редки, каждая подобная ситуация вызывает всплеск паники среди клиентов. Основные страхи граждан связаны с возможной потерей средств и неясностью процедуры компенсации по депозитам.

Чтобы снизить эти риски и сделать процесс максимально понятным, КФГД внедрил упрощённый порядок получения возмещения.

Процесс оформления: минимум бумаг и бюрократии

По словам Адила Утембаева, процедура получения компенсации предельно проста. В стандартной ситуации достаточно всего двух документов — заявления и удостоверения личности.

«Если банк лишен лицензии и выплаты осуществляются через банк-агент, то от вкладчика требуется только заявление по установленной форме и документ, удостоверяющий личность», — пояснил глава фонда.

Однако есть особые случаи, когда понадобятся дополнительные бумаги.

При получении по доверенности необходимо предъявить нотариально заверенную доверенность.

Наследникам вкладчиков потребуется документ, подтверждающий право на наследство.

КФГД заранее информирует граждан о перечне дополнительных документов, если они требуются в индивидуальных ситуациях.

Сроки подачи заявления: один год на обращение

Как отметил Адиль Утембаев, подать заявление на получение возмещения можно в течение одного календарного года с момента начала выплат.

Если за этот период вкладчик не обратился, его средства не пропадают — они переводятся в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

«Не востребованные суммы перечисляются на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков. Эти средства сохраняются и приносят инвестиционный доход. Такая норма закреплена в законодательстве», — уточнил председатель КФГД.

Возможность получить выплату даже после перевода в ЕНПФ

Руководитель фонда подчеркнул, что закон позволяет получить возмещение даже после перевода суммы в пенсионный фонд, если вкладчик может документально подтвердить уважительную причину, по которой он не обратился вовремя.

К таким причинам относятся:

проживание за границей в период выплат;

прохождение военной службы;

вступление наследников в права наследства.

«Перечень этих оснований четко определен законом. При возникновении вопросов всегда можно обратиться в наш колл-центр по номеру 1460. Звонки бесплатные», — добавил Утембаев.

Прозрачность и защита интересов вкладчиков

КФГД подчеркивает, что система гарантирования депозитов в Казахстане продолжает оставаться надежным инструментом защиты граждан. Упрощение процедуры и возможность получить компенсацию даже спустя время призваны укрепить доверие к банковскому сектору и снять тревожность вкладчиков в стрессовых ситуациях.