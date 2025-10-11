18+
10.10.2025, 19:10

Компенсации по депозитам в Казахстане: что нужно знать каждому вкладчику

Новости Казахстана

10 октября 2025 года председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев рассказал, как действовать вкладчикам в случае отзыва лицензии у банка. Он подробно объяснил, какие документы понадобятся, куда обращаться и как работает механизм выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Банковские лицензии отзывают редко, но вкладчики беспокоятся

Хотя случаи отзыва лицензий у казахстанских банков сейчас редки, каждая подобная ситуация вызывает всплеск паники среди клиентов. Основные страхи граждан связаны с возможной потерей средств и неясностью процедуры компенсации по депозитам.
Чтобы снизить эти риски и сделать процесс максимально понятным, КФГД внедрил упрощённый порядок получения возмещения.

Процесс оформления: минимум бумаг и бюрократии

По словам Адила Утембаева, процедура получения компенсации предельно проста. В стандартной ситуации достаточно всего двух документов — заявления и удостоверения личности.

«Если банк лишен лицензии и выплаты осуществляются через банк-агент, то от вкладчика требуется только заявление по установленной форме и документ, удостоверяющий личность», — пояснил глава фонда.

Однако есть особые случаи, когда понадобятся дополнительные бумаги.

  • При получении по доверенности необходимо предъявить нотариально заверенную доверенность.

  • Наследникам вкладчиков потребуется документ, подтверждающий право на наследство.

КФГД заранее информирует граждан о перечне дополнительных документов, если они требуются в индивидуальных ситуациях.

Сроки подачи заявления: один год на обращение

Как отметил Адиль Утембаев, подать заявление на получение возмещения можно в течение одного календарного года с момента начала выплат.

Если за этот период вкладчик не обратился, его средства не пропадают — они переводятся в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

«Не востребованные суммы перечисляются на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков. Эти средства сохраняются и приносят инвестиционный доход. Такая норма закреплена в законодательстве», — уточнил председатель КФГД.

Возможность получить выплату даже после перевода в ЕНПФ

Руководитель фонда подчеркнул, что закон позволяет получить возмещение даже после перевода суммы в пенсионный фонд, если вкладчик может документально подтвердить уважительную причину, по которой он не обратился вовремя.

К таким причинам относятся:

  • проживание за границей в период выплат;

  • прохождение военной службы;

  • вступление наследников в права наследства.

«Перечень этих оснований четко определен законом. При возникновении вопросов всегда можно обратиться в наш колл-центр по номеру 1460. Звонки бесплатные», — добавил Утембаев.

Прозрачность и защита интересов вкладчиков

КФГД подчеркивает, что система гарантирования депозитов в Казахстане продолжает оставаться надежным инструментом защиты граждан. Упрощение процедуры и возможность получить компенсацию даже спустя время призваны укрепить доверие к банковскому сектору и снять тревожность вкладчиков в стрессовых ситуациях.

