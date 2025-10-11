18+
10.10.2025, 21:12

«Да, всё подорожает»: глава Нацбанка честно о последствиях новой налоговой реформы

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что после вступления в силу нового Налогового кодекса в стране ожидается временный всплеск цен. Однако, по его словам, этот рост будет кратковременным, а экономика вскоре вернётся к стабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Временный рост цен — естественное последствие реформ

По словам Сулейменова, проведение масштабной налоговой реформы было неизбежным шагом. Однако она окажет проинфляционное воздействие на экономику, что приведёт к кратковременному повышению цен.

«Цены поднимутся, будет пик, но после этого постепенно нормализируется, и этот пик мы пройдём. Мы регулируем монетарную часть инфляции и сторону спроса, чтобы не было избытка денег в экономике», — отметил глава Нацбанка.

Регулятор намерен контролировать денежное предложение, чтобы не допустить чрезмерного давления со стороны потребительского спроса.

Ставка — на сбережения, а не на избыточное потребление

Сулейменов подчеркнул, что Национальный банк проводит политику, направленную на формирование сберегательной модели поведения у граждан.

«Мы хотим, чтобы людям было выгоднее положить деньги на депозит, чем покупать лишний телевизор или холодильник. Мы стимулируем сбережения, а не потребление», — пояснил он.

Такой подход, по мнению главы Нацбанка, поможет сократить давление на внутренний рынок и снизить риски перегрева экономики.

Реформа как шаг к финансовой устойчивости

Говоря о причинах налоговой реформы, Тимур Сулейменов отметил, что Казахстан в последние годы чрезмерно зависел от трансфертов из Национального фонда. Это, по его словам, создавало угрозу для долгосрочной устойчивости государственных финансов.

«Расходы большие, а доходы от нефтегазового сектора недостаточно высокие. Мы всё больше полагались на средства Нацфонда. Это неправильно — мы проедали будущее. Поэтому правительство было вынуждено провести крупную налоговую реформу», — заявил он.

Итог: реформы — во имя будущей стабильности

Таким образом, несмотря на ожидаемый временный рост цен в 2026 году, Национальный банк Казахстана рассчитывает, что экономика адаптируется, а инфляция постепенно снизится. Власти видят в реформе не угрозу, а необходимое условие для устойчивого развития и снижения зависимости бюджета от нефтяных поступлений.=

