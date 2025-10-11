Бензин в Казахстане снова подорожал — и это только начало

Қазақ тіліне аудару

В течение последних двух месяцев на автозаправках Казахстана отмечается устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо. Несмотря на относительное спокойствие на мировых рынках нефти, внутренние цены на ГСМ продолжают увеличиваться. Эксперты считают, что повышение связано как с внутренними реформами, так и с внешними факторами — в том числе с ситуацией в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на dw.com.

Новая «привычка» казахстанских водителей

Растущие цены на топливо заставили многих автолюбителей следить за обновлениями на сайтах АЗС так же внимательно, как и за курсом валют.

Теперь водители регулярно проверяют не только наличие бензина и дизеля, но и точную стоимость каждого вида топлива в разных сетях.

Такая необходимость возникла из-за еженедельных колебаний цен. Если в начале сентября литр бензина марки АИ-92 стоил 227–228 тенге, то уже к октябрю его цена поднялась до 233–237 тенге — рост составил около 4 %. Аналогичная динамика наблюдается и по другим маркам бензина, а также по дизельному топливу.

Что говорит министерство энергетики

В Минэнерго Казахстана повышение цен объясняют последствиями отмены государственного регулирования, вступившей в силу в феврале 2025 года.

По словам ведомства, либерализация позволила увеличить запасы топлива и стабилизировать рынок при действующем запрете на экспорт ГСМ.

«К началу лета резервы по бензину АИ-92 выросли почти на 70 %, по дизелю — на 78 %. Внутренний рынок обеспечен полностью», — сообщили в министерстве в своем релизе от 22 сентября 2025 года.

Однако экономисты не разделяют оптимизм госоргана, указывая, что сама структура рынка и система налогообложения делают рост цен неизбежным.

Айдархан Кусаинов: «Рынок нефти не либерализован, а компании теряют стимулы»

Бывший вице-президент «КазТрансГаза» и экономист Айдархан Кусаинов отметил, что отказ от регулирования цен и введение акцизов — лишь часть проблемы.

Главная, по его мнению, заключается в отсутствии свободного рынка сырой нефти внутри страны.

«Добывающие компании обязаны поставлять часть нефти на внутренний рынок по заниженной цене. Это фактически субсидирование за их счет, что противоречит интересам бизнеса», — сказал эксперт.

Из-за этого, добавил Кусаинов, нефтяники и переработчики пытаются минимизировать убытки, а в тени растет контрабанда нефти и готового топлива.

Он предложил Казахстану рассмотреть опыт России, где реформа налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) уравняла цены на внутреннем и внешнем рынках.

«Да, в России топливо стало дороже, но компании перестали зависеть от направления поставок. Более того, теперь Москва может беспошлинно экспортировать ГСМ в дружественные страны, включая Казахстан», — отметил эксперт.

Олжас Байдильдинов: «Внутренние цены не покрывают себестоимость добычи»

Подобной позиции придерживается и аналитик нефтегазового сектора, член общественного совета фонда «Самрук-Казына» Олжас Байдильдинов.

Он напомнил, что нефтедобывающие компании обязаны продавать сырье внутри страны по 20–25 долларов за баррель — в два-три раза ниже мировых котировок.

«Средняя себестоимость добычи — около 40 долларов. Многие компании на грани убыточности, ведь им приходится направлять до 70 % добычи на внутренний рынок», — подчеркнул эксперт.

По его словам, так как себестоимость в нефтяной отрасли выражается в долларах, ослабление тенге неминуемо приводит к росту цен на ГСМ.

Влияние войны и атак на российские НПЗ

Дополнительным фактором, способным усугубить ситуацию, Байдильдинов назвал украинские атаки на нефтегазовую инфраструктуру России.

«Сейчас примерно в двадцати регионах РФ фиксируются перебои с поставкой топлива, особенно на мелких АЗС. Железнодорожные перевозки ГСМ сократились на 10 %», — сообщил он.

Если тенденция сохранится, Россия может лишиться профицита топлива, который ранее частично направляла в Казахстан.

Это вынудит казахстанскую сторону повышать внутренние цены, чтобы компенсировать возможный дефицит.

Казахстан остается зависим от российских объемов

По данным эксперта, Казахстан ежегодно перерабатывает около 18 млн тонн нефти, из которых 14 млн тонн идет на производство светлых нефтепродуктов.

При этом по межправительственному соглашению Россия ежегодно беспошлинно поставляет в Казахстан около 1,5 млн тонн топлива.

«Россия для нас — своеобразный „пауэрбанк“. Когда наши НПЗ выходят из строя, как это было в 2023 году, именно российские объемы закрывают внутренние потребности. Но такая зависимость сохраняется и даже растет», — пояснил Байдильдинов.

Рост числа автомобилей и активная контрабанда на границах, где топливо стоит вдвое дороже, усиливают нагрузку на рынок и создают постоянный риск дефицита.

Почему при дешевом бензине цены на товары выше?

На фоне подорожания топлива в соцсетях активно обсуждают парадокс: бензин в Казахстане дешевле, чем в соседних странах, но уровень цен на продукты и услуги — выше.

Для сравнения, литр АИ-92 стоит:

в Азербайджане — около 360 тенге,

в России — 400 тенге,

в Кыргызстане — 440 тенге,

в Узбекистане — 550 тенге,

в Армении — 730 тенге.

Тем не менее казахстанцы уже давно не получили внятного ответа от чиновников, почему при столь «дешевом» бензине общая стоимость жизни в стране остаётся одной из самых высоких в регионе.

Итог: рост цен — результат системных перекосов

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что текущий рост цен на ГСМ в Казахстане вызван сочетанием внутренних и внешних факторов:

отменой госрегулирования и введением акцизов;

заниженными ценами на сырьё для внутреннего рынка;

валютными колебаниями;

и зависимостью от российского топлива, поставки которого могут сокращаться из-за военных действий.

Пока структура рынка и налоговая политика не будут пересмотрены, бензин и дизель, по прогнозам специалистов, продолжат дорожать еженедельно.