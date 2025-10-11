Трамп сыграл в гольф под песню Скриптонита: внучка президента показала видео

Внучка президента США Дональда Трампа опубликовала видео, на котором играет в гольф со своим дедом под трек казахстанского исполнителя Скриптонита, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Старшая внучка президента США Дональда Трампа – Кай Мэдисон Трамп – поделилась в соцсетях роликом, где она играет в гольф вместе со своим знаменитым дедом. На протяжении видео звучит композиция «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова).
На опубликованных кадрах видно, как 18-летняя Кай и Дональд Трамп поочередно выполняют несколько ударов, после чего девушка закатывает мяч в лунку. Внучка и дед дают друг другу «пять», стукаясь кулаками, а затем вместе уезжают на гольф-каре, где за рулём находится сам президент.
Кай Трамп – профессиональная гольфистка и популярный блогер, владелица золотой и серебряной кнопок YouTube. После президентских выборов американские аналитики отметили её как важного медиасоюзника Дональда Трампа, способного укрепить его влияние среди молодёжи.
Выбор трека вызвал оживлённую реакцию пользователей. В комментариях под видео появилось множество откликов от поклонников Скриптонита, которые похвалили девушку за музыкальный вкус и внимание к творчеству казахстанского артиста.
Судя по подписи, опубликованное видео – это тизер к более длинному выпуску на YouTube. В подписи Кай указала:
«Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом. Видео выйдет в субботу в 12:00 по восточному времени на YouTube».
