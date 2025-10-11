18+
11.10.2025, 15:34

Трамп сыграл в гольф под песню Скриптонита: внучка президента показала видео

Новости Казахстана 0 365

Внучка президента США Дональда Трампа опубликовала видео, на котором играет в гольф со своим дедом под трек казахстанского исполнителя Скриптонита, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Старшая внучка президента США Дональда Трампа – Кай Мэдисон Трамп – поделилась в соцсетях роликом, где она играет в гольф вместе со своим знаменитым дедом. На протяжении видео звучит композиция «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова).

Видео, ставшее вирусным

На опубликованных кадрах видно, как 18-летняя Кай и Дональд Трамп поочередно выполняют несколько ударов, после чего девушка закатывает мяч в лунку. Внучка и дед дают друг другу «пять», стукаясь кулаками, а затем вместе уезжают на гольф-каре, где за рулём находится сам президент.

Кто такая Кай Трамп

Кай Трамп – профессиональная гольфистка и популярный блогер, владелица золотой и серебряной кнопок YouTube. После президентских выборов американские аналитики отметили её как важного медиасоюзника Дональда Трампа, способного укрепить его влияние среди молодёжи.

Музыкальный акцент из Казахстана

Выбор трека вызвал оживлённую реакцию пользователей. В комментариях под видео появилось множество откликов от поклонников Скриптонита, которые похвалили девушку за музыкальный вкус и внимание к творчеству казахстанского артиста.

Анонс нового ролика

Судя по подписи, опубликованное видео – это тизер к более длинному выпуску на YouTube. В подписи Кай указала:

«Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом. Видео выйдет в субботу в 12:00 по восточному времени на YouTube».

