В Казахстане изменится расчет платы за содержание многоэтажек

С 2025 года минимальный тариф на обслуживание многоквартирных домов в Казахстане будет привязан к месячному расчетному показателю (МРП) и станет пересчитываться ежегодно, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Иллюстративное фото: Pixabay

Новая система расчета

С 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила расчета платы за содержание многоквартирных домов. Минимальный тариф теперь будет зависеть от размера месячного расчетного показателя (МРП), что приведет к его ежегодному пересмотру.

Для жильцов это означает, что суммы в коммунальных квитанциях будут меняться каждый год. По мнению экспертов, такие изменения должны способствовать улучшению состояния жилых зданий, хотя часть населения воспринимает это как дополнительную нагрузку на семейный бюджет.

Почему решили изменить тариф

Руководитель Ассоциации всех форм управления и содержания жилых фондов по Карагандинской области Людмила Галюкевич отметила, что действующие минимальные тарифы, утвержденные маслихатами, давно не отражают реальные затраты на обслуживание домов.

По её словам, многие собственники квартир хотят платить по минимальной ставке, но при этом требуют полный перечень услуг.

Все хотят платить по минимуму, но при этом требуют полного спектра услуг. Так не бывает. В наших организациях работают такие же люди с семьями, которые приходят зарабатывать. Только там, где жители поддерживают адекватный тариф, удаётся реально привести дом в порядок, - пояснила она.

В качестве примера она привела 16-этажный дом, где ставка составляет 78 тенге за квадратный метр. Для квартиры площадью 50 кв. м это около 4 тысяч тенге в месяц. Благодаря такому тарифу жильцам удалось провести капитальный ремонт, откладывавшийся много лет.

Мнение жильцов

Однако не все собственники квартир поддерживают идею повышения платы.

Наш дом старый, жильцы в основном пожилые. Пенсионерам и инвалидам такие тарифы не по карману. Я бы не возражала, если бы обслуживание действительно улучшалось, но этого не видно, - поделилась мнением жительница многоэтажки Галина Ивановна.

Что думают в Ассоциации

В Ассоциации всех форм управления и содержания жилых фондов считают, что пересмотр системы оплаты – логичный шаг.

Ранее минимальный тариф утверждали депутаты, и он годами оставался без корректировки. Теперь его размер будет зависеть от МРП и меняться в соответствии с уровнем инфляции. При этом каждый дом вправе установить собственный тариф, исходя из технического состояния, - уточнила руководитель Ассоциации.

Возможные споры и контроль

Адвокат Илья Махлов отметил, что вместе с изменением тарифов может увеличиться количество судебных разбирательств.

Отказаться от услуг ОСИ невозможно — это обязательная структура. Но именно поэтому жильцы будут чаще требовать отчетности и прозрачности. Чем выше стоимость обслуживания, тем пристальнее будет контроль, - подчеркнул юрист.

Поддержка для уязвимых семей

Для граждан, для которых коммунальные платежи становятся непосильными, предусмотрены меры государственной поддержки – адресная социальная помощь и жилищные субсидии.

При этом тариф ОСИ учитывается в общей сумме коммунальных расходов, однако при расчёте госпомощи он не должен превышать 60 тенге за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вступили в силу поправки в закон «О жилищных отношениях», закрепляющие новые правила управления многоквартирными домами.