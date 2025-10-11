Стало известно, когда в Казахстане выберут название для первой АЭС

Қазақ тіліне аудару

Агентство по атомной энергии завершает прием предложений по названию первой атомной электростанции в Казахстане, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: Pixabay

Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило о завершении приема предложений по выбору названия для первой в стране атомной электростанции. Как уточнили в ведомстве, процесс обработки поступивших вариантов уже начат.

Конкурс стартовал 25 сентября в мобильном приложении eGov Mobile. В течение двух недель, до 23:59 10 октября, граждане Казахстана направили свыше 27 тысяч предложений.

В агентстве отметили, что столь высокая активность участников отражает заинтересованность общества в развитии атомной энергетики и готовность граждан внести личный вклад в реализацию одного из наиболее значимых для страны проектов.

Сейчас специалисты проводят анализ и систематизацию всех поступивших вариантов. По итогам этой работы будет подготовлен сводный отчет, который передадут на рассмотрение Конкурсной комиссии. Заключительный этап – заседание комиссии, на котором и определят лучшее название для будущей станции. Оно пройдет в конце октября.

В Агентстве подчеркнули, что конкурс стал примером открытого взаимодействия государства и общества, а итоговое название первой АЭС Казахстана станет символом нового этапа развития национальной энергетики.

Ранее сообщалось, что в июне компания «Росатом» возглавила международный консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ранее уточнял, что завершение строительства первой АЭС запланировано на 2035–2036 годы. Также называлась ориентировочная стоимость проекта.

Позднее в агентстве сообщили, что китайская компания станет лидером консорциума по возведению еще одной атомной станции в стране. Кроме того, в июле вице-премьер Роман Скляр заявил, что третью АЭС также построит Китай.

Ранее Саткалиев в кулуарах мажилиса отмечал, что возможным местом размещения одной из атомных электростанций может стать город Курчатов. Также стало известно, что в Алматинской области планируется строительство двух АЭС.