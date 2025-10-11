18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.10.2025, 17:41

Стало известно, когда в Казахстане выберут название для первой АЭС

Новости Казахстана 0 323

Агентство по атомной энергии завершает прием предложений по названию первой атомной электростанции в Казахстане, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило о завершении приема предложений по выбору названия для первой в стране атомной электростанции. Как уточнили в ведомстве, процесс обработки поступивших вариантов уже начат.

Конкурс стартовал 25 сентября в мобильном приложении eGov Mobile. В течение двух недель, до 23:59 10 октября, граждане Казахстана направили свыше 27 тысяч предложений.

В агентстве отметили, что столь высокая активность участников отражает заинтересованность общества в развитии атомной энергетики и готовность граждан внести личный вклад в реализацию одного из наиболее значимых для страны проектов.

Сейчас специалисты проводят анализ и систематизацию всех поступивших вариантов. По итогам этой работы будет подготовлен сводный отчет, который передадут на рассмотрение Конкурсной комиссии. Заключительный этап – заседание комиссии, на котором и определят лучшее название для будущей станции. Оно пройдет в конце октября.

В Агентстве подчеркнули, что конкурс стал примером открытого взаимодействия государства и общества, а итоговое название первой АЭС Казахстана станет символом нового этапа развития национальной энергетики.

Ранее сообщалось, что в июне компания «Росатом» возглавила международный консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ранее уточнял, что завершение строительства первой АЭС запланировано на 2035–2036 годы. Также называлась ориентировочная стоимость проекта.

Позднее в агентстве сообщили, что китайская компания станет лидером консорциума по возведению еще одной атомной станции в стране. Кроме того, в июле вице-премьер Роман Скляр заявил, что третью АЭС также построит Китай.

Ранее Саткалиев в кулуарах мажилиса отмечал, что возможным местом размещения одной из атомных электростанций может стать город Курчатов. Также стало известно, что в Алматинской области планируется строительство двух АЭС.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?