В Атырау женщину подозревают в убийстве сожителя во время ссоры

Қазақ тіліне аудару

В Атырау возбуждено уголовное дело после инцидента, в результате которого мужчина погиб от ножевого ранения, предположительно нанесенного его сожительницей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

В социальных сетях распространилась информация о трагическом случае в Атырау, где во время ссоры женщина смертельно ранила своего сожителя.

По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине удар ножом. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Трагедию прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.

В ведомстве подтвердили факт происшествия, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводится комплекс следственных мероприятий.

Подозреваемая задержана. В полиции отметили, что в интересах следствия подробности дела пока не разглашаются.