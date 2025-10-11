В Атырау женщину подозревают в убийстве сожителя во время ссоры

В Атырау возбуждено уголовное дело после инцидента, в результате которого мужчина погиб от ножевого ранения, предположительно нанесенного его сожительницей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В социальных сетях распространилась информация о трагическом случае в Атырау, где во время ссоры женщина смертельно ранила своего сожителя.
По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине удар ножом. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Трагедию прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.
В ведомстве подтвердили факт происшествия, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводится комплекс следственных мероприятий.
Подозреваемая задержана. В полиции отметили, что в интересах следствия подробности дела пока не разглашаются.
