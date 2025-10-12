«Самый весёлый казах в мире»: Владимир Винокур рассказал о дружбе с Нурсултаном Назарбаевым

Қазақ тіліне аудару

Российский артист эстрады Владимир Винокур поделился воспоминаниями о своих тёплых отношениях с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. О подробностях дружбы юморист рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kino-teatr.ru

«Для тебя я — Нурике»: история знакомства

По словам Винокура, их знакомство с Назарбаевым переросло в дружбу после одного курьёзного случая. На одном из съездов комсомола артист, выступая с монологом, в шутку назвал тогдашнего политика «самым весёлым казахом в мире». Эта фраза запомнилась Назарбаеву и позже стала началом неформального общения.

«Когда мы встретились снова, я обратился к нему по имени-отчеству, а он ответил: “Володь, для тебя я Нурике”», — рассказал Винокур.

Тёплые отношения с известными деятелями

Юморист отметил, что дружит не только с Назарбаевым, но и с другими известными людьми. Так, Александр Лукашенко, по словам артиста, всегда проявляет внимание, когда Винокур приезжает в Беларусь.

«Всегда, когда я выступаю в Белоруссии, Александр Григорьевич приносит цветы — либо сам, либо передаёт от него, если не может прийти», — поделился артист.

Кроме того, Винокур рассказал, что его связывают многолетние отношения с телеведущим Леонидом Якубовичем. Их дружба началась ещё в 1970-х годах, когда оба были студентами и часто проводили время в одной компании.

Дружба с Михаилом Шуфутинским

Отдельно артист упомянул певца Михаила Шуфутинского. Их знакомство, по словам Винокура, началось ещё в конце 1960-х, когда будущий исполнитель шансона служил пианистом в оркестре Дома офицеров. С тех пор артисты поддерживают тёплые отношения.

Финансовые трудности артиста

Несмотря на давнюю популярность, в прессе недавно появились сообщения о финансовых проблемах Винокура. В конце августа издание «Постньюс» сообщило, что за артистом числится задолженность по индивидуальному предпринимательству на сумму 72 тысячи рублей.

Если долг не будет погашен, судебные приставы могут заблокировать его счета и начать исполнительное производство.