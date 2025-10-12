В Атырау задержана журналистка, требовавшая у бизнесмена 10 млн тенге за «молчание»

Қазақ тіліне аудару

В Атырау полицейские задержали 36-летнюю журналистку, которую подозревают в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Атырау сотрудники полиции задержали журналистку, подозреваемую в вымогательстве 10 миллионов тенге у руководителя частного предприятия. По данным пресс-службы департамента полиции региона, женщина требовала деньги за нераспространение видеоматериала, связанного с деятельностью компании бизнесмена.

Как сообщили в ведомстве, часть требуемой суммы – 4 миллиона тенге – журналистка успела получить через посредника. Мужчина был задержан с поличным в одном из отелей города во время передачи денег.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса, - сообщает ведомство.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц к преступлению.