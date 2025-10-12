Финансовый шок: ставка 18% — решимость или риск для экономики Казахстана?

Қазақ тіліне аудару

Повышение базовой ставки до 18% стало неожиданным шагом для финансового рынка, однако этот манёвр, по мнению аналитиков, отражает решимость Национального банка Казахстана обуздать рост цен и стабилизировать экономическую ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Решение стало сюрпризом для участников рынка

Финансист Расул Рысмамбетов в интервью изданию LS отметил, что резкое повышение ставки удивило профессиональное сообщество. Однако, по его словам, Нацбанк действует строго в рамках своего мандата, направленного на борьбу с инфляцией.

«На днях прошло заседание всего экономического блока — правительства и Нацбанка — под председательством президента. Судя по всему, решение было согласовано заранее. Для рынка это, конечно, сюрприз, что ставка так резко поднялась», — пояснил эксперт.

Возможное влияние на банковскую активность

По мнению Рысмамбетова, увеличение базовой ставки может отразиться на кредитной активности банков.

Рост стоимости денег способен охладить аппетиты бизнеса и населения к заимствованиям, особенно в корпоративном секторе.

«Потребительские кредиты это вряд ли затронет — они и так выдаются под 46%, поэтому сильного эффекта не будет. А вот крупные корпоративные займы могут немного “встать”. Деньги станут дороже, и люди начнут откладывать их на депозиты», — отметил финансист.

Временная мера ради стабилизации

Эксперт уверен, что столь высокую ставку Нацбанк будет удерживать недолго.

Главная цель регулятора сейчас — продемонстрировать решимость в борьбе с инфляцией и защитить сбережения граждан.

«Я думаю, это продлится пару месяцев, не больше. Сейчас Нацбанк хочет переломить хребет инфляции и показать, что готов до последнего патрона защищать деньги людей. Когда рынок немного остынет, ставку начнут снижать», — считает Рысмамбетов.

Инфляция ускорилась в аномальные сроки

По словам специалиста, текущее ускорение инфляции до 12,9% выглядит нетипичным для сентября.

Рысмамбетов напомнил, что рост цен напрямую влияет на реальные доходы населения.