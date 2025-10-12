18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.10.2025, 15:14

Финансовый шок: ставка 18% — решимость или риск для экономики Казахстана?

Новости Казахстана 0 796

Повышение базовой ставки до 18% стало неожиданным шагом для финансового рынка, однако этот манёвр, по мнению аналитиков, отражает решимость Национального банка Казахстана обуздать рост цен и стабилизировать экономическую ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: «Служба центральных коммуникаций РК» при президенте РК
фото: «Служба центральных коммуникаций РК» при президенте РК

Решение стало сюрпризом для участников рынка

Финансист Расул Рысмамбетов в интервью изданию LS отметил, что резкое повышение ставки удивило профессиональное сообщество. Однако, по его словам, Нацбанк действует строго в рамках своего мандата, направленного на борьбу с инфляцией.

«На днях прошло заседание всего экономического блока — правительства и Нацбанка — под председательством президента. Судя по всему, решение было согласовано заранее. Для рынка это, конечно, сюрприз, что ставка так резко поднялась», — пояснил эксперт.

Возможное влияние на банковскую активность

По мнению Рысмамбетова, увеличение базовой ставки может отразиться на кредитной активности банков.
Рост стоимости денег способен охладить аппетиты бизнеса и населения к заимствованиям, особенно в корпоративном секторе.

«Потребительские кредиты это вряд ли затронет — они и так выдаются под 46%, поэтому сильного эффекта не будет. А вот крупные корпоративные займы могут немного “встать”. Деньги станут дороже, и люди начнут откладывать их на депозиты», — отметил финансист.

Временная мера ради стабилизации

Эксперт уверен, что столь высокую ставку Нацбанк будет удерживать недолго.
Главная цель регулятора сейчас — продемонстрировать решимость в борьбе с инфляцией и защитить сбережения граждан.

«Я думаю, это продлится пару месяцев, не больше. Сейчас Нацбанк хочет переломить хребет инфляции и показать, что готов до последнего патрона защищать деньги людей. Когда рынок немного остынет, ставку начнут снижать», — считает Рысмамбетов.

Инфляция ускорилась в аномальные сроки

По словам специалиста, текущее ускорение инфляции до 12,9% выглядит нетипичным для сентября.
Рысмамбетов напомнил, что рост цен напрямую влияет на реальные доходы населения.

«В августе, вероятно, Нацбанк увидел снижение реальной заработной платы. Реальная зарплата — это номинальный рост минус инфляция. Чем выше инфляция, тем меньше реальные доходы людей. 18% — это очень высокая ставка, одна из максимальных за последние годы», — подчеркнул финансист.

3
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?