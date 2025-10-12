Казахстан против казней: кто в мире до сих пор применяет высшую меру наказания

Қазақ тіліне аудару

В Кыргызстане вновь обсуждается возможность возвращения смертной казни после резонансного убийства 17-летней девушки. Эта тема вновь привлекла внимание общества и СМИ. Разберёмся, где в мире сегодня действует смертная казнь, за какие преступления её применяют и какие тенденции наблюдаются на международной арене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Кыргызстан: разговоры о возвращении высшей меры наказания

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил подготовить законопроект, ужесточающий ответственность за преступления против детей и женщин, включая потенциальное введение смертной казни.

Предлагается установить смертную казнь за изнасилование несовершеннолетних и за изнасилование, повлекшее смерть женщины.

Инициатива связана с убийством 17-летней Айсулуу М. в селе Барскоон Иссык-Кульской области, произошедшим в конце сентября 2025 года.

Стоит отметить, что в 2007 году смертная казнь в Кыргызстане была официально отменена. До этого, с 1998 года, действовал мораторий на её применение. В 2022 году отдельные депутаты также предлагали вернуть высшую меру наказания, но правительство тогда предложение не поддержало.

На фоне роста насилия против несовершеннолетних дискуссия о смертной казни снова выходит на первый план.

Смертная казнь в мире: статистика и практика

По данным Amnesty International, к концу 2024 года смертная казнь сохранялась в законодательстве 145 стран.

113 стран полностью отменили её применение.

32 страны продолжают использовать смертную казнь в законе или на практике.

В 2024 году в 15 странах было зафиксировано 1 518 казней, что на 32% больше, чем в 2023 году.

Применение смертной казни сильно различается:

В одних странах она назначается только за убийства и терроризм.

В других — за экономические преступления и даже моральные нарушения.

Примеры стран с действующей смертной казнью

Китай — лидер по числу приведённых в исполнение смертных приговоров. Конкретные данные не разглашаются. Смертная казнь применяется за убийства, терроризм, коррупцию, наркоторговлю. В 2025 году бывший министр Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни с отсрочкой на два года за взятки в особо крупном размере.

США — смертная казнь разрешена на федеральном уровне и в 24 штатах. Она применяется за убийства с отягчающими обстоятельствами и терроризм. В сентябре 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни за убийства в Вашингтоне.

Сингапур — одна из самых строгих антинаркотических систем. Смертная казнь предусмотрена за ввоз и хранение наркотиков свыше установленных норм. В октябре 2025 года был казнен гражданин Малайзии за ввоз 51,84 грамма героина.

Япония — смертная казнь применяется через повешение, чаще за убийство двух и более человек. Летом 2025 года впервые с 2022 года казнили преступника, убившего девять человек.

Иран — смертная казнь применяется за убийства, терроризм, шпионаж и наркоторговлю. В 2023 году было исполнено не менее 853 смертных приговоров, многие из них связаны с наркотиками.

Беларусь — единственная страна Европы, где смертная казнь сохраняется. В 2023 году она была предусмотрена за государственную измену для госслужащих и военнослужащих.

Россия — смертная казнь формально сохранена, но с 1996 года действует бессрочный мораторий на её применение.

Казахстан: полный отказ от смертной казни

В Казахстане смертная казнь полностью отменена:

В 2003 году был введён мораторий на её применение указом президента.

В 2020 году Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на окончательную отмену смертной казни.

Сегодня Казахстан официально входит в число стран, полностью отказавшихся от высшей меры наказания, что соответствует международным стандартам прав человека и направлено на защиту права на жизнь.