18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.10.2025, 16:19

От Ozon до AliExpress: как новые правила ЕАЭС изменят покупки казахстанцев

Новости Казахстана 0 3 759

В штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание рабочей группы под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова, посвящённое совершенствованию порядка таможенного оформления экспресс-грузов и международных почтовых отправлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Максим Богодвид
© Sputnik / Максим Богодвид

В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.

Для Казахстана, где объём онлайн-торговли растёт ежегодно двузначными темпами, модернизация системы декларирования имеет особое значение: упрощение процедур должно ускорить доставку посылок, снизить административную нагрузку на бизнес и повысить прозрачность рынка.

Новые правила для электронной торговли

Одной из ключевых тем заседания стала корректировка порядка подачи и изменения деклараций на товары электронной торговли.
Участники предложили усовершенствовать форму декларации и установить чёткие процедуры её корректировки в случаях, когда необходимо исправить неточности или ошибки в ранее поданных данных.

По мнению экспертов, это особенно актуально в условиях стремительного роста онлайн-продаж и увеличения потока международных посылок. Скорость перемещения товаров и их объёмы требуют гибких, но при этом надёжных механизмов регулирования.

Прозрачность и цифровизация: IMEI-коды под контролем

Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с идентификацией товаров. В частности, обсуждалось введение обязательного указания в декларациях IMEI-кодов для смартфонов, планшетов и других устройств с функцией связи.
Эта мера призвана сократить количество запросов дополнительных документов, ускорить процесс выпуска товаров и снизить риски контрабанды и серого импорта.

Для Казахстана данная инициатива важна и с точки зрения борьбы с нелегальным оборотом техники: наличие IMEI в декларации позволит таможенным органам оперативно отслеживать происхождение устройств и защищать внутренний рынок.

Тарифные преференции и единые подходы

Кроме того, участники рассмотрели вопрос включения в декларации информации о тарифных преференциях — льготах, которые применяются к отдельным категориям товаров. Это позволит более точно определять условия импорта и улучшит взаимодействие между странами ЕАЭС.

Для казахстанских импортеров это означает возможность оперативно заявлять о праве на льготы при ввозе определённых товаров, что сократит расходы бизнеса и сделает электронную торговлю более конкурентоспособной.

Казахстан поддерживает курс на унификацию процедур

По итогам заседания эксперты стран ЕАЭС согласовали предлагаемые изменения. Казахстан, активно участвующий в выработке новых подходов, заинтересован в создании единой и современной системы декларирования, которая будет учитывать особенности электронной коммерции.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана ранее отмечали, что рост доли онлайн-продаж требует цифровизации всех этапов логистики — от оформления до доставки. Новые решения в рамках ЕАЭС помогут бизнесу и потребителям страны получать заказы быстрее и безопаснее.

Итог

Совершенствование таможенного администрирования в сфере электронной торговли — это шаг к созданию полностью цифрового и прозрачного рынка внутри ЕАЭС. Для Казахстана этот процесс открывает новые возможности: упрощённое декларирование, ускоренная доставка, борьба с контрафактом и рост доверия к онлайн-торговле.

1
52
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?