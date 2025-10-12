От Ozon до AliExpress: как новые правила ЕАЭС изменят покупки казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

В штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание рабочей группы под председательством директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Куата Рахимова, посвящённое совершенствованию порядка таможенного оформления экспресс-грузов и международных почтовых отправлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

В мероприятии участвовали представители государственных органов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.

Для Казахстана, где объём онлайн-торговли растёт ежегодно двузначными темпами, модернизация системы декларирования имеет особое значение: упрощение процедур должно ускорить доставку посылок, снизить административную нагрузку на бизнес и повысить прозрачность рынка.

Новые правила для электронной торговли

Одной из ключевых тем заседания стала корректировка порядка подачи и изменения деклараций на товары электронной торговли.

Участники предложили усовершенствовать форму декларации и установить чёткие процедуры её корректировки в случаях, когда необходимо исправить неточности или ошибки в ранее поданных данных.

По мнению экспертов, это особенно актуально в условиях стремительного роста онлайн-продаж и увеличения потока международных посылок. Скорость перемещения товаров и их объёмы требуют гибких, но при этом надёжных механизмов регулирования.

Прозрачность и цифровизация: IMEI-коды под контролем

Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с идентификацией товаров. В частности, обсуждалось введение обязательного указания в декларациях IMEI-кодов для смартфонов, планшетов и других устройств с функцией связи.

Эта мера призвана сократить количество запросов дополнительных документов, ускорить процесс выпуска товаров и снизить риски контрабанды и серого импорта.

Для Казахстана данная инициатива важна и с точки зрения борьбы с нелегальным оборотом техники: наличие IMEI в декларации позволит таможенным органам оперативно отслеживать происхождение устройств и защищать внутренний рынок.

Тарифные преференции и единые подходы

Кроме того, участники рассмотрели вопрос включения в декларации информации о тарифных преференциях — льготах, которые применяются к отдельным категориям товаров. Это позволит более точно определять условия импорта и улучшит взаимодействие между странами ЕАЭС.

Для казахстанских импортеров это означает возможность оперативно заявлять о праве на льготы при ввозе определённых товаров, что сократит расходы бизнеса и сделает электронную торговлю более конкурентоспособной.

Казахстан поддерживает курс на унификацию процедур

По итогам заседания эксперты стран ЕАЭС согласовали предлагаемые изменения. Казахстан, активно участвующий в выработке новых подходов, заинтересован в создании единой и современной системы декларирования, которая будет учитывать особенности электронной коммерции.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана ранее отмечали, что рост доли онлайн-продаж требует цифровизации всех этапов логистики — от оформления до доставки. Новые решения в рамках ЕАЭС помогут бизнесу и потребителям страны получать заказы быстрее и безопаснее.

Итог

Совершенствование таможенного администрирования в сфере электронной торговли — это шаг к созданию полностью цифрового и прозрачного рынка внутри ЕАЭС. Для Казахстана этот процесс открывает новые возможности: упрощённое декларирование, ускоренная доставка, борьба с контрафактом и рост доверия к онлайн-торговле.