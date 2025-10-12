18+
Толстый полицейский — это нарушение? МВД Казахстана ответило на острый вопрос

Новости Казахстана 0 2 066

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало вопрос о сотрудниках полиции с избыточным весом. Ведомство отметило, что хотя масса тела не оказывает прямого влияния на выполнение служебных обязанностей, физическая подготовка и здоровый образ жизни остаются обязательными элементами профессиональной дисциплины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Форма как символ ответственности

Полицейская форма, по словам представителей МВД, является не только частью внешнего облика, но и отражением внутренней дисциплины и ответственности. Поэтому в системе органов внутренних дел на постоянной основе контролируется физическая подготовка и состояние здоровья каждого сотрудника.

Каждый полицейский ежегодно проходит проверку на:

  • уровень профессиональной и физической подготовки;

  • знание законодательства (через компьютерное тестирование);

  • мастерство владения оружием и навыки боевых единоборств.

Такие проверки проводятся во всех подразделениях МВД на регулярной основе.

Почему избыточный вес не считается нарушением

В ведомстве подчеркнули, что избыточный вес у сотрудников может быть обусловлен различными причинами — от генетической предрасположенности до индивидуальных метаболических особенностей организма.

«В Министерстве внутренних дел не предусмотрены отдельные программы по избавлению от избыточного веса. Тем не менее, мероприятия по физической культуре и профилактике ожирения реализуются системно», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как в МВД поддерживают физическую форму

Для поддержания здоровья и профилактики избыточного веса сотрудники полиции регулярно участвуют в спортивных и профилактических мероприятиях. Среди них:

  • регулярные тренировки и занятия физической культурой;

  • сдача нормативов по физической подготовке;

  • прохождение плановых медицинских обследований;

  • участие в спортивно-массовых мероприятиях и внутриведомственных челленджах;

  • тренировки в спортивных залах подразделений;

  • профилактическая работа по формированию здорового образа жизни.

Основания для увольнения не связаны с весом

МВД напомнило, что порядок прекращения службы регулируется Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года.

«Избыточный вес не является основанием для увольнения сотрудника. Решение может быть принято только на основании заключения военно-врачебной комиссии», — уточнили в ведомстве.

При этом подчеркивается: вне зависимости от телосложения, каждый сотрудник обязан соответствовать установленным требованиям физической подготовки, ведь это — неотъемлемое условие службы в органах внутренних дел.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если руководству МВД понадобится уволить человека, то и лишний вес может стать поводом. А так в статье обычная отписка для населения, чтобы было меньше вопросов.
13.10.2025, 03:29
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

