12.10.2025, 20:00

Цена поездки в автобусе может вырасти до 500 тенге в Казахстане: названа причина

Новости Казахстана 0 1 194

Бывший советник министра энергетики, эксперт Олжас Байдильдинов считает, что реальная стоимость проезда в городских автобусах должна составлять 500 тенге. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает корреспондент агентства КазТАГ, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
«Безубыточная цена — 345 тенге, субсидии не помогают»

По словам Байдильдинова, транспортные компании заявляют, что нынешний тариф в Астане и Алматы не покрывает расходов.

«Перевозчики говорят, что безубыточная цена должна составлять 345 тенге. Им уже третий год не выплачивают субсидии. Я неоднократно поднимал этот вопрос: госсубсидии в этой сфере непрозрачны, коррупциогенны и не улучшают качество услуг», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что государственные дотации не приводят к повышению уровня сервиса, а лишь создают почву для злоупотреблений.

«Проезд должен стоить 500 тенге — именно столько реально стоит перевозка одного пассажира. Только в Алматы в прошлом году на субсидии автобусных маршрутов было выделено около 200 миллионов долларов. Вы видите качество? Необходимы рыночные цены и честная конкуренция», — написал Байдильдинов.

Дифференцированный тариф: «Кто едет дольше — платит больше»

Эксперт также предложил изменить принцип оплаты проезда в зависимости от расстояния.

«Нет никакой логики, когда пассажир, проезжающий три остановки, платит столько же, сколько тот, кто едет полтора часа с конечной до конечной. Нужно убрать нерыночные субсидии и перейти к системе гибкого тарифа», — считает он.

По мнению Байдильдинова, отказ от субсидирования и переход к рыночному ценообразованию неизбежен — вопрос лишь во времени.

Сравнение с зарубежным опытом

Интересно, что, говоря о необходимости повышения стоимости проезда, сам эксперт привел в пример Индию, где поездка на метро или LRT в Дели стоит от 20 до 70 рупий — это эквивалент 140–470 тенге.

Таким образом, предложенный им тариф в 500 тенге фактически превышает уровень стоимости общественного транспорта в ряде азиатских столиц.

Контекст: рост цен и снижение покупательной способности

На сегодняшний день стоимость проезда в автобусах Астаны составляет 110 тенге. Заявление Байдильдинова прозвучало на фоне общей инфляции, подорожания топлива и снижения реальных доходов населения, что делает тему транспортных тарифов особенно чувствительной для граждан.

Напоминание о «январском высказывании»

Имя Байдильдинова уже становилось предметом общественного обсуждения во время январских событий 2022 года. Тогда эксперт вызвал возмущение, заявив, что рост цен на сжиженный газ на 15–20 тенге за литр — «незначительная сумма» и что недовольные могут «пересесть на общественный транспорт».

Эта фраза вызвала бурную реакцию в соцсетях и до сих пор вспоминается пользователями при обсуждении его новых предложений.

Итог

Предложение Олжаса Байдильдинова о повышении стоимости проезда до 500 тенге вновь обострило дискуссию о реальной себестоимости перевозок и эффективности государственных субсидий. Однако в условиях снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо вопрос рыночных тарифов в общественном транспорте вызывает неоднозначную реакцию.

3
17
0
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот этим министрам и советникам, надо зарплату урезать до 85 тысяч тенге, а потом пусть они же и ездят на работу на автобусе по 500 тенге. Думаю ситуация в корне поменяется.
13.10.2025, 03:33
