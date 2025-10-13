«Лучшее решение в моей жизни»: российский теннисист рассказал, почему выбрал Казахстан

Қазақ тіліне аудару

Теннисист Александр Шевченко, который в 2024 году сменил гражданство и теперь выступает за Казахстан, рассказал, что подтолкнуло его к этому шагу. По словам спортсмена, именно поддержка казахстанской стороны помогла ему поверить в собственные силы и продолжить развиваться на профессиональном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на ratings.kz .

Фото: Imago/Chryslene Caillaud/Panor/Global Look Press

«В России я не получал поддержки»

Шевченко подчеркнул, что решение о смене гражданства стало осознанным и продуманным. Он признался, что за годы выступлений под флагом России не ощущал реальной помощи от местной теннисной федерации.

«Я действительно наслаждаюсь, играя за Казахстан. Считаю, что это было правильное решение, потому что вижу, какие люди меня окружают — они дают хорошие советы и помогают развиваться в карьере», — отметил спортсмен.

По его словам, в Казахстане он почувствовал атмосферу профессионализма и искреннюю заинтересованность в его успехах, чего не хватало в прежней команде.

Корни и связь с Казахстаном

Теннисист рассказал, что его решение во многом связано и с личными обстоятельствами — у него есть казахстанские корни по линии матери. С детства он неоднократно бывал в стране и всегда ощущал особую связь с ней.

«Моя мама родом из Казахстана, поэтому я часто приезжал сюда, еще будучи ребенком. Это место всегда было для меня близким и родным», — сказал Шевченко.

Новая страница в карьере

После перехода под казахстанский флаг Александр Шевченко получил возможность выступать на международных турнирах от имени Казахстана. Сейчас спортсмен занимает 89-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а его наивысшая позиция — 45-я — была достигнута в феврале 2024 года.

Решение о смене гражданства теннисист принял в начале 2024 года и уже отметил, что этот шаг стал одним из самых удачных в его жизни. Казахстанская федерация, по его словам, оказывает ему всестороннюю поддержку — как в тренировочном процессе, так и в организации участия в международных соревнованиях.

«Я чувствую себя частью команды»

Шевченко подчеркнул, что за время выступлений за Казахстан ему удалось не только улучшить результаты, но и обрести уверенность в будущем: