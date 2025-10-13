18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 10:03

Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причина

Новости Казахстана 0 36 193

В пятницу, 11 октября 2025 года, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 16,5% до 18%. Решение принято на фоне растущих инфляционных ожиданий и нестабильности на валютном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

О последствиях повышения ставки для частных вкладчиков и инвесторов рассказал Ольга Эм — предприниматель, эксперт по риск-менеджменту, директор Vitis Korea Fund и основатель Vitis Capital. Она предупреждает: открывать новые депозиты, особенно накопительные, в текущих условиях может быть преждевременно.

Зачем стоит подождать с депозитами

По словам Ольги Эм, повышение базовой ставки усилит давление на банковскую систему. В ближайшее время банки начнут пересматривать депозитные программы и процентные ставки по кредитам.

«Текущие накопительные продукты с доходностью около 18% утратят привлекательность. Банки будут обновлять линейку предложений», — отмечает эксперт.

Она советует инвесторам:

  • не фиксировать средства в долгосрочные депозиты;

  • дождаться новых условий от банков;

  • временно увеличить долю ликвидных и краткосрочных инструментов в портфеле;

  • сохранять умеренное присутствие в валютных облигациях.

Как повышение ставки повлияет на рынок

Эксперт предупреждает о возможном сокращении кредитного спроса. Дорогие кредиты могут замедлить рост инвестиций и тормозить развитие отдельных отраслей.

«Повышенные ставки требуют большего дохода, что может «обрезать» рост акций, особенно у компаний с высоким уровнем долгов. Усилится конкуренция за депозиты, что может увеличить риски для менее надежных банков», — поясняет Ольга Эм.

Она также отмечает:

  • произойдет усиление сегрегации по качеству активов;

  • сильные финансово игроки выживут, а слабые станут уязвимыми;

  • увеличится давление на доходность депозитов и доходность акций.

Вывод эксперта

В текущих экономических условиях, по мнению Ольги Эм, казахстанцам лучше временно отложить открытие новых депозитов и внимательно следить за изменениями в банковских предложениях.

Сосредоточение на краткосрочной ликвидности и диверсификация портфеля помогут снизить риски и сохранить гибкость инвестиций до стабилизации рынка.

