Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причина

В пятницу, 11 октября 2025 года, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 16,5% до 18%. Решение принято на фоне растущих инфляционных ожиданий и нестабильности на валютном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
О последствиях повышения ставки для частных вкладчиков и инвесторов рассказал Ольга Эм — предприниматель, эксперт по риск-менеджменту, директор Vitis Korea Fund и основатель Vitis Capital. Она предупреждает: открывать новые депозиты, особенно накопительные, в текущих условиях может быть преждевременно.
По словам Ольги Эм, повышение базовой ставки усилит давление на банковскую систему. В ближайшее время банки начнут пересматривать депозитные программы и процентные ставки по кредитам.
«Текущие накопительные продукты с доходностью около 18% утратят привлекательность. Банки будут обновлять линейку предложений», — отмечает эксперт.
Она советует инвесторам:
не фиксировать средства в долгосрочные депозиты;
дождаться новых условий от банков;
временно увеличить долю ликвидных и краткосрочных инструментов в портфеле;
сохранять умеренное присутствие в валютных облигациях.
Эксперт предупреждает о возможном сокращении кредитного спроса. Дорогие кредиты могут замедлить рост инвестиций и тормозить развитие отдельных отраслей.
«Повышенные ставки требуют большего дохода, что может «обрезать» рост акций, особенно у компаний с высоким уровнем долгов. Усилится конкуренция за депозиты, что может увеличить риски для менее надежных банков», — поясняет Ольга Эм.
Она также отмечает:
произойдет усиление сегрегации по качеству активов;
сильные финансово игроки выживут, а слабые станут уязвимыми;
увеличится давление на доходность депозитов и доходность акций.
В текущих экономических условиях, по мнению Ольги Эм, казахстанцам лучше временно отложить открытие новых депозитов и внимательно следить за изменениями в банковских предложениях.
Сосредоточение на краткосрочной ликвидности и диверсификация портфеля помогут снизить риски и сохранить гибкость инвестиций до стабилизации рынка.
