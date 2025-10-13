Наследство с двойным дном: как в Казахстане наследуют кредиты и долги умерших

В Казахстане все чаще случаи, когда вместе с недвижимостью и банковскими счетами к наследникам переходят и долги умершего. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных задолженностях или рассрочках. Как избежать неприятных сюрпризов и что нужно знать о правилах наследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.
Процесс открытия наследства начинается в день смерти наследодателя. С этого момента у родственников и других наследников есть шесть месяцев, чтобы подать нотариусу заявление о принятии наследства или об отказе от него.
Если этот срок пропущен, восстановить право можно только через суд. Причинами для восстановления считаются:
длительная болезнь;
нахождение за границей;
отсутствие сведений о смерти наследодателя.
Закон четко определяет пределы финансовой ответственности.
Наследник отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества.
Пример:
Если квартира стоит 20 млн тенге, а сумма долгов составляет 15 млн, наследник обязан их погасить. Но если долги превышают стоимость имущества — например, составляют 25 млн тенге, — остаток взысканию не подлежит.
Наследственная масса может включать широкий перечень активов:
недвижимость (квартиры, дома, земельные участки);
банковские вклады и счета;
автомобили и иное имущество;
доли в бизнесе, акции и ценные бумаги;
пенсионные накопления в ЕНПФ.
Не переходят по наследству:
алименты;
штрафы и административные санкции;
компенсации морального вреда и иные личные обязательства.
Зато кредиты, рассрочки и коммунальные долги переходят к наследникам автоматически.
Предположим, умер человек оставил имущество на сумму 41 млн тенге, а долги составили 15,2 млн тенге. Наследник принимает наследство, погашает задолженность и получает чистую сумму около 25,8 млн тенге.
Если бы размер долга оказался больше стоимости имущества, платить сверх полученного наследства не пришлось бы.
Важно помнить:
Если наследник оплачивает даже часть долга умершего, это считается фактическим принятием наследства — вместе со всеми активами и обязательствами. Поэтому юристы советуют заранее запросить у нотариуса и банков сведения обо всех долгах наследодателя.
Средства, накопленные в ЕНПФ, также входят в наследственную массу. Их можно получить по закону либо по завещанию.
Исключение — пенсионный аннуитет: если средства уже переданы в страховую компанию, они не наследуются.
Процедура получения наследства включает несколько этапов:
Обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего.
Подать заявление о принятии или отказе от наследства.
Подготовить пакет документов (свидетельство о смерти, документы на имущество, справки из банков и т.д.).
По истечении шести месяцев получить свидетельство о праве на наследство.
Зарегистрировать полученное имущество и урегулировать долги.
Если выяснилось, что долговые обязательства больше, чем стоимость имущества, наследник вправе отказаться от наследства.
Такое решение защищает от риска оказаться в долговой ловушке.
В Казахстане наследование — это не только возможность получить имущество, но и ответственность за долги умершего. Чтобы избежать проблем, наследникам важно вовремя обратиться к нотариусу, проверить финансовое состояние наследодателя и при необходимости отказаться от обремененного наследства.
