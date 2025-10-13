Наследство с двойным дном: как в Казахстане наследуют кредиты и долги умерших

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане все чаще случаи, когда вместе с недвижимостью и банковскими счетами к наследникам переходят и долги умершего. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных задолженностях или рассрочках. Как избежать неприятных сюрпризов и что нужно знать о правилах наследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.

Когда открывается наследство

Процесс открытия наследства начинается в день смерти наследодателя. С этого момента у родственников и других наследников есть шесть месяцев, чтобы подать нотариусу заявление о принятии наследства или об отказе от него.

Если этот срок пропущен, восстановить право можно только через суд. Причинами для восстановления считаются:

длительная болезнь;

нахождение за границей;

отсутствие сведений о смерти наследодателя.

Ответственность по долгам умершего

Закон четко определяет пределы финансовой ответственности.

Наследник отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества.

Пример:

Если квартира стоит 20 млн тенге, а сумма долгов составляет 15 млн, наследник обязан их погасить. Но если долги превышают стоимость имущества — например, составляют 25 млн тенге, — остаток взысканию не подлежит.

Что входит в состав наследства

Наследственная масса может включать широкий перечень активов:

недвижимость (квартиры, дома, земельные участки);

банковские вклады и счета;

автомобили и иное имущество;

доли в бизнесе, акции и ценные бумаги;

пенсионные накопления в ЕНПФ.

Не переходят по наследству:

алименты;

штрафы и административные санкции;

компенсации морального вреда и иные личные обязательства.

Зато кредиты, рассрочки и коммунальные долги переходят к наследникам автоматически.

Пример расчета наследства с долгами

Предположим, умер человек оставил имущество на сумму 41 млн тенге, а долги составили 15,2 млн тенге. Наследник принимает наследство, погашает задолженность и получает чистую сумму около 25,8 млн тенге.

Если бы размер долга оказался больше стоимости имущества, платить сверх полученного наследства не пришлось бы.

Важно помнить:

Если наследник оплачивает даже часть долга умершего, это считается фактическим принятием наследства — вместе со всеми активами и обязательствами. Поэтому юристы советуют заранее запросить у нотариуса и банков сведения обо всех долгах наследодателя.

Пенсионные накопления и аннуитет

Средства, накопленные в ЕНПФ, также входят в наследственную массу. Их можно получить по закону либо по завещанию.

Исключение — пенсионный аннуитет: если средства уже переданы в страховую компанию, они не наследуются.

Как оформить наследство

Процедура получения наследства включает несколько этапов:

Обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. Подать заявление о принятии или отказе от наследства. Подготовить пакет документов (свидетельство о смерти, документы на имущество, справки из банков и т.д.). По истечении шести месяцев получить свидетельство о праве на наследство. Зарегистрировать полученное имущество и урегулировать долги.

Что делать, если долги превышают имущество

Если выяснилось, что долговые обязательства больше, чем стоимость имущества, наследник вправе отказаться от наследства.

Такое решение защищает от риска оказаться в долговой ловушке.

Итог

В Казахстане наследование — это не только возможность получить имущество, но и ответственность за долги умершего. Чтобы избежать проблем, наследникам важно вовремя обратиться к нотариусу, проверить финансовое состояние наследодателя и при необходимости отказаться от обремененного наследства.