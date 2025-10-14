18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 13:30

Рост цен на квартиры в Казахстане неизбежен: вице-министр озвучил сроки подорожания

Новости Казахстана

Как повышение НДС отразится на стоимости жилья, объяснил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на правительственном брифинге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: baikal24.ru
Фото: baikal24.ru

Переходный период защитит покупателей

По словам Амрина, введён переходный период, в течение которого ставка НДС на недвижимость применяться не будет.

«Ставка НДС ближайшие как минимум год-полтора, начиная с 2026 года, не будет являться причиной роста цен», – пояснил вице-министр.

Таким образом, жильё, строящееся до начала 2026 года, не подорожает из-за новых налоговых правил.

Налог коснётся только новых объектов

Вице-министр отметил, что НДС будет применяться исключительно к квартирам, строительство которых начнётся после 1 января 2026 года.

«Мы понимали, что с введением нормы цены могут вырасти. Поэтому сделали переходный период. НДС будет только для тех, кто начнёт строительство с 1 января 2026 года. Что такое строительство? Это вырыть яму, вбить сваи, поставить коробку. Этот процесс займёт как минимум год. Соответственно, НДС на квартиры проявится только в 2027–2028 годах», – объяснил Амрин.

Важно подчеркнуть, что обязанность платить налог ложится только на застройщиков.

Рост цен ожидается в 2027–2028 годах

По прогнозам вице-министра, непосредственное влияние НДС на стоимость жилья покупатели почувствуют не раньше 2027–2028 годов.

Амрин также напомнил, что в Казахстане долгое время НДС на недвижимость не взимался, однако цены на жильё всё равно росли, отражая рыночные тенденции.

«Цены растут – это рынок», – подчеркнул чиновник.

