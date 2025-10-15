Когда банки в Казахстане вернутся к ипотеке и сколько придется ждать

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане сразу несколько банков приостановили выдачу ипотечных кредитов. Разбираемся, почему так произошло и когда рынок может оживиться, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Резкий рост ставок делает ипотеку убыточной

Экономист Эльдар Шамсутдинов объясняет, что остановка ипотечного кредитования — это прямое следствие повышения базовой ставки Нацбанка с 16,5% до 18%.

«Текущие ипотечные кредиты рассчитаны на старые параметры (ГЭСВ 17–18%), тогда как реальная стоимость денег на рынке уже 16,9% (Tonia)», — уточняет эксперт.

Примечание: Tonia — показатель средней ставки по однодневным займам между банками, отражающий стоимость денег для финансовых учреждений.

Выдача кредитов по старым ставкам в текущих условиях означает работу в убыток, особенно если политика Нацбанка будет ужесточаться дальше.

Кто уже приостановил ипотеку

Первыми паузу ввели БЦК и Алтын, поскольку они больше зависят от рыночного и депозитного фондирования.

Крупнейший игрок — Халык Банк — пока сохраняет активность, но также вынужден пересматривать тарифы.

Если базовая ставка останется на уровне 18% или вырастет, новые ипотечные кредиты могут обходиться заемщикам в 20–22% ГЭСВ, что снизит спрос и даст банкам время для перестройки моделей кредитования.

Банкам выгоднее не кредитовать

В текущих условиях банки зарабатывают безопаснее и проще, не выдавая кредиты.

Привлекая депозиты под 14–15% , они могут размещать их в инструменты Нацбанка под 17% , получая доход без кредитного риска.

Средняя себестоимость фондирования у крупных банков составляет всего 10–12% благодаря бесплатным текущим счетам.

Это позволяет получать чистую маржу 3–3,5 п.п. без необходимости кредитовать население.

Когда ипотека вернется

Эксперты отмечают, что рынок оживет только после изменения условий доходности:

Когда доходность инструментов Нацбанка перестанет перекрывать доход от кредитов.

Когда ликвидность в финансовой системе снизится и ставки по стерилизации перестанут быть более выгодными, чем ипотечные ставки.

До этого момента ипотека останется дорогой и малопопулярной, а банки будут предпочитать «парковать» средства у регулятора.