Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
16.10.2025, 07:34

Тысячи машин вне закона: автомобильный рынок в Казахстане, который перевернется с ног на голову

Новости Казахстана 0 3 118

Госорганы Казахстана готовят новые правила для станций, устанавливающих газобаллонное оборудование (ГБО) на автомобили. С 2027 года планируется ужесточить требования к сервисам и установить единые стандарты безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: madarabeauty.ru

Дискуссия вокруг ГБО: запрет или усиление контроля

В сентябре 2025 года эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов предложил полностью запретить перевод автомобилей на газ. По его мнению, бесконтрольная установка ГБО представляет угрозу безопасности и нередко приводит к авариям и пожарам.

Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддержали идею полного запрета, другие сочли, что достаточно усилить контроль за качеством монтажа и техническим состоянием автомобилей.

Редакция Inbusiness.kz направила запросы в МВД, Министерство транспорта и Министерство торговли, чтобы выяснить, какие решения готовят власти и возможен ли запрет на ГБО в будущем.

Как сегодня регулируется установка ГБО

Переоборудование автомобилей под газ регулируется техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и национальным стандартом СТ РК 1418. Эти документы определяют, что любое изменение конструкции, влияющее на безопасность, должно быть официально согласовано и оформлено.

Процедура установки ГБО включает:

  • подачу заявления в органы полиции или технической инспекции для получения разрешения;

  • установку оборудования в сертифицированном сервисе;

  • прохождение испытаний в аккредитованной лаборатории;

  • обязательный техосмотр и получение свидетельства о соответствии;

  • внесение изменений в документы автомобиля через спецЦОН.

По данным МВД, на 1 сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано 727 тысяч автомобилей с ГБО, из них почти 689 тысяч — легковые. Однако, по оценке экспертов, не менее 100 тысяч машин ездят с нелегально установленным оборудованием.

«Это не заводская установка, а переделка, при которой авто теряет гарантию. Для таких машин нужен техосмотр раз в полгода, а страховка и налог должны быть выше», — считает Олжас Байдильдинов.

МВД: запрета не будет, но ответственность останется

Министерство внутренних дел официально подтвердило, что вопрос о запрете установки ГБО не рассматривается.

В ведомстве напомнили: правила переоборудования уже прописаны в техрегламенте Таможенного союза и предусматривают строгие требования к оборудованию и его документальному сопровождению:

  • наличие паспорта на каждый газовый баллон;

  • обязательные испытания в специализированных организациях;

  • сертификация установочных центров;

  • предъявление всех документов при техосмотре.

Нарушение порядка установки влечет административную ответственность по статье 590 КоАП РК — управление автомобилем с неразрешенным переоборудованием карается штрафом.

Новые стандарты для установочных центров

Ключевые изменения ожидаются не для автовладельцев, а для сервисных станций, занимающихся установкой ГБО.

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что утвержден межведомственный план по борьбе с незаконными установками. Сейчас готовятся поправки в нормативную базу, направленные на упорядочение рынка.

Министерство транспорта уточнило, что уже разработан проект приказа, который:

  • устанавливает минимальные критерии и требования к сервисам, устанавливающим ГБО;

  • вводит обязательную сертификацию услуг по стандарту СТ РК 3.55-2004;

  • предусматривает аккредитацию мастерских и контроль за качеством выполняемых работ.

«Проект направлен на согласование в госорганы. Если его утвердят, положения вступят в силу с 1 января 2027 года», — сообщили в Минтрансе.

Почему изменения вводят с отсрочкой

Отсрочка до 2027 года нужна, чтобы дать время бизнесу адаптироваться к новым требованиям и подготовить инфраструктуру. Госорганы рассчитывают, что переходный период позволит устранить нелегальные мастерские и повысить безопасность на дорогах.

Что это значит для владельцев автомобилей

Запрета на перевод авто на газ не будет, однако контроль станет строже. Власти намерены вывести установку ГБО из «серой зоны», где работают мастерские без сертификации и не соблюдаются стандарты безопасности.

Пока неизвестно, придется ли уже сертифицированным центрам проходить повторную аккредитацию, а автовладельцам — переоформлять документы. Однако ясно одно:

  • рынок переоборудования перейдет под жесткий госнадзор,

  • технические требования будут ужесточены,

  • ответственность за нарушения — сохранится.

Таким образом, с 2027 года Казахстан не запретит ГБО, но сделает его установку строго регулируемой и безопасной отраслью, исключив участие сомнительных сервисов и кустарных установок.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Очередная кормушка. Что газ, что бензин одинаково опасны . Это очередная попытка отщипнуть деньжат у рядового автолюбителя
16.10.2025, 05:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

