Тысячи машин вне закона: автомобильный рынок в Казахстане, который перевернется с ног на голову

Госорганы Казахстана готовят новые правила для станций, устанавливающих газобаллонное оборудование (ГБО) на автомобили. С 2027 года планируется ужесточить требования к сервисам и установить единые стандарты безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
В сентябре 2025 года эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов предложил полностью запретить перевод автомобилей на газ. По его мнению, бесконтрольная установка ГБО представляет угрозу безопасности и нередко приводит к авариям и пожарам.
Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддержали идею полного запрета, другие сочли, что достаточно усилить контроль за качеством монтажа и техническим состоянием автомобилей.
Редакция Inbusiness.kz направила запросы в МВД, Министерство транспорта и Министерство торговли, чтобы выяснить, какие решения готовят власти и возможен ли запрет на ГБО в будущем.
Переоборудование автомобилей под газ регулируется техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и национальным стандартом СТ РК 1418. Эти документы определяют, что любое изменение конструкции, влияющее на безопасность, должно быть официально согласовано и оформлено.
Процедура установки ГБО включает:
подачу заявления в органы полиции или технической инспекции для получения разрешения;
установку оборудования в сертифицированном сервисе;
прохождение испытаний в аккредитованной лаборатории;
обязательный техосмотр и получение свидетельства о соответствии;
внесение изменений в документы автомобиля через спецЦОН.
По данным МВД, на 1 сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано 727 тысяч автомобилей с ГБО, из них почти 689 тысяч — легковые. Однако, по оценке экспертов, не менее 100 тысяч машин ездят с нелегально установленным оборудованием.
«Это не заводская установка, а переделка, при которой авто теряет гарантию. Для таких машин нужен техосмотр раз в полгода, а страховка и налог должны быть выше», — считает Олжас Байдильдинов.
Министерство внутренних дел официально подтвердило, что вопрос о запрете установки ГБО не рассматривается.
В ведомстве напомнили: правила переоборудования уже прописаны в техрегламенте Таможенного союза и предусматривают строгие требования к оборудованию и его документальному сопровождению:
наличие паспорта на каждый газовый баллон;
обязательные испытания в специализированных организациях;
сертификация установочных центров;
предъявление всех документов при техосмотре.
Нарушение порядка установки влечет административную ответственность по статье 590 КоАП РК — управление автомобилем с неразрешенным переоборудованием карается штрафом.
Ключевые изменения ожидаются не для автовладельцев, а для сервисных станций, занимающихся установкой ГБО.
В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что утвержден межведомственный план по борьбе с незаконными установками. Сейчас готовятся поправки в нормативную базу, направленные на упорядочение рынка.
Министерство транспорта уточнило, что уже разработан проект приказа, который:
устанавливает минимальные критерии и требования к сервисам, устанавливающим ГБО;
вводит обязательную сертификацию услуг по стандарту СТ РК 3.55-2004;
предусматривает аккредитацию мастерских и контроль за качеством выполняемых работ.
«Проект направлен на согласование в госорганы. Если его утвердят, положения вступят в силу с 1 января 2027 года», — сообщили в Минтрансе.
Отсрочка до 2027 года нужна, чтобы дать время бизнесу адаптироваться к новым требованиям и подготовить инфраструктуру. Госорганы рассчитывают, что переходный период позволит устранить нелегальные мастерские и повысить безопасность на дорогах.
Запрета на перевод авто на газ не будет, однако контроль станет строже. Власти намерены вывести установку ГБО из «серой зоны», где работают мастерские без сертификации и не соблюдаются стандарты безопасности.
Пока неизвестно, придется ли уже сертифицированным центрам проходить повторную аккредитацию, а автовладельцам — переоформлять документы. Однако ясно одно:
рынок переоборудования перейдет под жесткий госнадзор,
технические требования будут ужесточены,
ответственность за нарушения — сохранится.
Таким образом, с 2027 года Казахстан не запретит ГБО, но сделает его установку строго регулируемой и безопасной отраслью, исключив участие сомнительных сервисов и кустарных установок.
