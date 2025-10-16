18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 08:21

Без посещения ЦОНа: в Казахстане запущена онлайн-регистрация автомобилей через eGov.kz

Новости Казахстана 0 545

Теперь первичную регистрацию транспортных средств можно пройти без посещения ЦОН — через портал электронного правительства eGov.kz. Соответствующий пилотный проект утвержден совместным приказом Министра внутренних дел РК от 9 октября 2025 года № 754 и Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 7 октября 2025 года № 499, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Проект вступил в силу с 15 октября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года, сообщается на Uchet.kz.

Как работает онлайн-регистрация автомобилей

Процесс регистрации полностью переведен в электронный формат и проходит через портал eGov.kz. Он включает несколько последовательных этапов:

  1. Инициирование заявки
    Продавец автомобиля (юридическое лицо) создаёт заявку на регистрацию транспортного средства, указывая VIN-код.

  2. Автоматическая проверка данных
    Система проверяет информацию через несколько баз:

    • классификатор ОКЭД;

    • электронные паспорта транспортных средств;

    • уплата таможенных и утилизационных платежей;

    • данные покупателя по ИИН через ГБД «Физические лица».

  3. Подписание заявки продавцом
    Продавец подтверждает заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП).

  4. Подтверждение покупателем
    Покупатель получает уведомление о заявке, подтверждает её и также подписывает ЭЦП.

  5. Дополнительные проверки
    Система проверяет наличие неоплаченных административных штрафов в ЕРАП и актуальность данных покупателя.

  6. Выбор ЦОН и типа номерного знака
    Покупатель выбирает удобный ЦОН и тип государственных регистрационных номеров (ГРНЗ).

  7. Оплата сборов онлайн
    Все пошлины и сборы оплачиваются через портал eGov.kz.

  8. Статус заявки
    После обработки заявка получает один из статусов:

    • «Услуга оказана успешно»;

    • «Отказ с указанием причины».

Важные нюансы онлайн-регистрации

  • Через портал нельзя выбрать номерные знаки повышенного спроса или те, что находятся на хранении. Доступны только стандартные ГРНЗ.

  • После успешной регистрации покупатель посещает ЦОН только один раз — чтобы получить готовые документы:

    • свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС);

    • государственные регистрационные номерные знаки.

  • Для получения документов необходимо предъявить удостоверение личности — в бумажном виде или через сервис цифровых документов.

Зачем внедрен пилотный проект

Основные цели проекта:

  • Упрощение процедуры регистрации автомобилей;

  • Снижение нагрузки на ЦОНы;

  • Повышение прозрачности оказания государственных услуг.

Пилотная онлайн-регистрация — это шаг к более удобному и современному сервису для автовладельцев, минимизирующий визиты в государственные учреждения.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь