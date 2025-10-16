Без посещения ЦОНа: в Казахстане запущена онлайн-регистрация автомобилей через eGov.kz

Қазақ тіліне аудару

Теперь первичную регистрацию транспортных средств можно пройти без посещения ЦОН — через портал электронного правительства eGov.kz. Соответствующий пилотный проект утвержден совместным приказом Министра внутренних дел РК от 9 октября 2025 года № 754 и Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 7 октября 2025 года № 499, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Проект вступил в силу с 15 октября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года, сообщается на Uchet.kz.

Как работает онлайн-регистрация автомобилей

Процесс регистрации полностью переведен в электронный формат и проходит через портал eGov.kz. Он включает несколько последовательных этапов:

Инициирование заявки

Продавец автомобиля (юридическое лицо) создаёт заявку на регистрацию транспортного средства, указывая VIN-код. Автоматическая проверка данных

Система проверяет информацию через несколько баз: классификатор ОКЭД;

электронные паспорта транспортных средств;

уплата таможенных и утилизационных платежей;

данные покупателя по ИИН через ГБД «Физические лица». Подписание заявки продавцом

Продавец подтверждает заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП). Подтверждение покупателем

Покупатель получает уведомление о заявке, подтверждает её и также подписывает ЭЦП. Дополнительные проверки

Система проверяет наличие неоплаченных административных штрафов в ЕРАП и актуальность данных покупателя. Выбор ЦОН и типа номерного знака

Покупатель выбирает удобный ЦОН и тип государственных регистрационных номеров (ГРНЗ). Оплата сборов онлайн

Все пошлины и сборы оплачиваются через портал eGov.kz. Статус заявки

После обработки заявка получает один из статусов: «Услуга оказана успешно»;

«Отказ с указанием причины».

Важные нюансы онлайн-регистрации

Через портал нельзя выбрать номерные знаки повышенного спроса или те, что находятся на хранении. Доступны только стандартные ГРНЗ.

После успешной регистрации покупатель посещает ЦОН только один раз — чтобы получить готовые документы: свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС); государственные регистрационные номерные знаки.

Для получения документов необходимо предъявить удостоверение личности — в бумажном виде или через сервис цифровых документов.

Зачем внедрен пилотный проект

Основные цели проекта:

Упрощение процедуры регистрации автомобилей ;

Снижение нагрузки на ЦОНы ;

Повышение прозрачности оказания государственных услуг.

Пилотная онлайн-регистрация — это шаг к более удобному и современному сервису для автовладельцев, минимизирующий визиты в государственные учреждения.