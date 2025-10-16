Без посещения ЦОНа: в Казахстане запущена онлайн-регистрация автомобилей через eGov.kz

Теперь первичную регистрацию транспортных средств можно пройти без посещения ЦОН — через портал электронного правительства eGov.kz. Соответствующий пилотный проект утвержден совместным приказом Министра внутренних дел РК от 9 октября 2025 года № 754 и Заместителя Премьер–Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 7 октября 2025 года № 499, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект вступил в силу с 15 октября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года, сообщается на Uchet.kz.
Процесс регистрации полностью переведен в электронный формат и проходит через портал eGov.kz. Он включает несколько последовательных этапов:
Инициирование заявки
Продавец автомобиля (юридическое лицо) создаёт заявку на регистрацию транспортного средства, указывая VIN-код.
Автоматическая проверка данных
Система проверяет информацию через несколько баз:
классификатор ОКЭД;
электронные паспорта транспортных средств;
уплата таможенных и утилизационных платежей;
данные покупателя по ИИН через ГБД «Физические лица».
Подписание заявки продавцом
Продавец подтверждает заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Подтверждение покупателем
Покупатель получает уведомление о заявке, подтверждает её и также подписывает ЭЦП.
Дополнительные проверки
Система проверяет наличие неоплаченных административных штрафов в ЕРАП и актуальность данных покупателя.
Выбор ЦОН и типа номерного знака
Покупатель выбирает удобный ЦОН и тип государственных регистрационных номеров (ГРНЗ).
Оплата сборов онлайн
Все пошлины и сборы оплачиваются через портал eGov.kz.
Статус заявки
После обработки заявка получает один из статусов:
«Услуга оказана успешно»;
«Отказ с указанием причины».
Через портал нельзя выбрать номерные знаки повышенного спроса или те, что находятся на хранении. Доступны только стандартные ГРНЗ.
После успешной регистрации покупатель посещает ЦОН только один раз — чтобы получить готовые документы:
свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС);
государственные регистрационные номерные знаки.
Для получения документов необходимо предъявить удостоверение личности — в бумажном виде или через сервис цифровых документов.
Основные цели проекта:
Упрощение процедуры регистрации автомобилей;
Снижение нагрузки на ЦОНы;
Повышение прозрачности оказания государственных услуг.
Пилотная онлайн-регистрация — это шаг к более удобному и современному сервису для автовладельцев, минимизирующий визиты в государственные учреждения.
