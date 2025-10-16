Приготовиться: Казахстан запускает трансформацию переселения по всей стране

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане готовится масштабная трансформация системы переселения граждан. Первые изменения будут внедрены в Алматы и соседних населенных пунктах, после чего аналогичные меры охватят Астану и Шымкент, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Цифровизация миграционных процессов

Как сообщили LS в Министерстве труда и соцзащиты населения, ведомство совместно с другими госорганами разрабатывает единую цифровую систему управления миграцией.

Она позволит контролировать и координировать все процессы переселения, делая их более прозрачными и эффективными.

Концепция до 2030 года

Вместе с цифровизацией создается долгосрочная концепция развития миграции до 2030 года.

Главные принципы документа:

«Сначала инфраструктура – потом переселение» – переселение будет осуществляться только при наличии развитой социальной и транспортной инфраструктуры;

Внедрение мер мотивации для граждан, переезжающих в новые места жительства;

Совершенствование системы адаптационных и интеграционных услуг для переселенцев.

Фокус на крупнейшие города

Особое внимание уделяется регулированию переселения в Алматы и Алматинской агломерации.

Для этого создана рабочая группа, которая:

разрабатывает предложения по сбалансированному развитию города и его пригородов;

формирует дорожную карту инициатив, включающую: территориальное планирование; механизмы межведомственного взаимодействия; совершенствование цифровой инфраструктуры учета населения.



Развитие сельских территорий и интеграция миграции

В приоритетах новой программы:

Повышение экономической активности сельских районов , чтобы уменьшить давление на города;

Мягкая интеграция переселенцев в городскую среду;

Усиление контроля за процессом переселения и эффективное перераспределение человеческого капитала ;

Снижение демографических дисбалансов между регионами.

Следующие шаги

После утверждения дорожной карты для Алматы, аналогичные документы будут подготовлены для столицы и Шымкента, чтобы обеспечить поэтапное и упорядоченное переселение населения по всей стране.