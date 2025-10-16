Приготовиться: Казахстан запускает трансформацию переселения по всей стране

В Казахстане готовится масштабная трансформация системы переселения граждан. Первые изменения будут внедрены в Алматы и соседних населенных пунктах, после чего аналогичные меры охватят Астану и Шымкент, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Как сообщили LS в Министерстве труда и соцзащиты населения, ведомство совместно с другими госорганами разрабатывает единую цифровую систему управления миграцией.
Она позволит контролировать и координировать все процессы переселения, делая их более прозрачными и эффективными.
Вместе с цифровизацией создается долгосрочная концепция развития миграции до 2030 года.
Главные принципы документа:
«Сначала инфраструктура – потом переселение» – переселение будет осуществляться только при наличии развитой социальной и транспортной инфраструктуры;
Внедрение мер мотивации для граждан, переезжающих в новые места жительства;
Совершенствование системы адаптационных и интеграционных услуг для переселенцев.
Особое внимание уделяется регулированию переселения в Алматы и Алматинской агломерации.
Для этого создана рабочая группа, которая:
разрабатывает предложения по сбалансированному развитию города и его пригородов;
формирует дорожную карту инициатив, включающую:
территориальное планирование;
механизмы межведомственного взаимодействия;
совершенствование цифровой инфраструктуры учета населения.
В приоритетах новой программы:
Повышение экономической активности сельских районов, чтобы уменьшить давление на города;
Мягкая интеграция переселенцев в городскую среду;
Усиление контроля за процессом переселения и эффективное перераспределение человеческого капитала;
Снижение демографических дисбалансов между регионами.
После утверждения дорожной карты для Алматы, аналогичные документы будут подготовлены для столицы и Шымкента, чтобы обеспечить поэтапное и упорядоченное переселение населения по всей стране.
Комментарии0 комментарий(ев)