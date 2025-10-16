От зубов к квартирам: в Казахстане раскрыта новая схема досрочного снятия пенсионных

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) обнаружили новые схемы незаконного вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под предлогом покупки жилья. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, переддает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz

По его словам, схема во многом напоминает ранее вскрытые махинации, связанные с фиктивным лечением зубов. Тогда миллиарды тенге из пенсионных накоплений были выведены через подставные стоматологические клиники.

«По аналогии со стоматологией»

Как отметил Елемесов, злоумышленники нашли способ использовать аналогичный механизм, только теперь — с недвижимостью. Фиктивные сделки оформлялись через мнимые договоры купли-продажи, а средства пенсионеров обналичивались под видом использования на улучшение жилищных условий.

Ранее АФМ уже фиксировало крупные нарушения при целевом снятии накоплений на лечение. Один из самых показательных случаев связан с клиентом, который 11 раз подавал заявку на использование пенсионных средств якобы для лечения зубов. В итоге он вывел из ЕНПФ 32,6 миллиона тенге (около 60 тысяч долларов).

«Имплантов на все деньги»

В «Отбасы банке» подсчитали, что за эти средства можно было бы установить около 65 зубных имплантов, если считать, что один стоит в среднем 500 тысяч тенге (примерно 927 долларов). Очевидно, что реальные объемы "лечения" были фиктивными, а деньги направлялись не по назначению.

Подозрительные клиники и города-лидеры

Согласно данным «Отбасы банка», с 2021 по август 2025 года через их платформу на оплату стоматологических услуг было направлено 222 миллиарда тенге — это почти треть всех транзакций по медицинским целям. Примечательно, что около 30% из них пришлись всего на 20 клиник, половина которых находилась в Атырау, остальные — в Астане и Алматы.

После выявления нарушений в сентябре 2025 года прием заявок на использование пенсионных накоплений для стоматологических услуг был временно приостановлен.

Досрочное снятие средств: кому разрешено

Напомним, казахстанцы могут использовать часть пенсионных накоплений досрочно, если сумма превышает установленный законом порог достаточности. Средства разрешается направлять на:

покупку или улучшение жилья;

оплату медицинских услуг;

лечение тяжелых заболеваний.

Однако после череды злоупотреблений АФМ усилило контроль за всеми направлениями использования пенсионных средств, чтобы предотвратить дальнейшие случаи незаконного обналичивания.